RTL-Moderatorin Frauke Ludowig: Karriere-Aus? DIESE Worte lassen tief blicken

Seit Jahren steht Frauke Ludowig für zahlreiche RTL-Formate von der Kamera – allen voran in ihrer eigenen Sendung „Exclusiv – Das Starmagazin“. Für das Format hat die Moderatorin schon so einige Promis getroffen und ist mit einigen sogar eng befreundet.

Zu ihrem Bekanntenkreis zählen unter anderem Robert und Carmen Geiss. Die besucht Frauke Ludowig neulich im Rahmen einer Produktion in Dubai. Neben einer Menge Spaß werden aber auch ernstere Themen besprochen. Plötzlich geht es sogar um ein mögliches Karriere-Aus der Moderatorin!

Carmen Geiss nimmt RTL-Moderatorin in die Mangel

Eigentlich ist es der Job von Frauke Ludowig die unangenehmen Fragen zu stellen. Doch im Podcast der Geissens dreht ausgerechnet die Dame des Hauses den Spieß eiskalt um. „Wie lange würdest du denn noch Exclusiv machen, bis du 80 bist?”, möchte Carmen Geiss wissen. Eine Frage, die Frauke wohl schon unzählige Male gehört hat.

+++ RTL-Moderatorin Frauke Ludowig teilt irre Geschichte – „Ich bereue es bis heute“ +++

„Also, das ist eine sehr viel gestellte Frage, Carmen. Aber ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich glaube, es ist so ein bisschen so, als wenn ich dich jetzt fragen würde: ‘Wie lange bleibst du hier? Wie lange wirst du in Saint Tropez deine Zeit verbringen?’ Man kann das ganz schlecht sagen, weil ich glaube, es ist auch ein Gefühl. Also ich kann mir immer vorstellen, dass irgendwann das Gefühl da ist, dass ich denke: ‘Och, jetzt war’s das!’, so die RTL-Moderatorin.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch selbst wenn es schlagartig für sie zu Ende geht, weiß Frauke Ludowig damit umzugehen, wie sie betont: „Ich habe über die Jahre gelernt, mein Leben zu lieben. Und ich glaube, dass ich ein in sich sehr glücklicher Mensch bin. Nicht alles, was passiert, ist glücklich. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich bin grundsätzlich ein unheimlich glücklicher Mensch. Und ich habe wirklich gelernt, aus Dingen, die vielleicht auch nicht so gut laufen, etwas zu lernen.”