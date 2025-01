RTL-Moderatorin Frauke Ludowig teilt irre Geschichte – „Ich bereue es bis heute“

Wenn es um Powerfrauen im TV geht, ist Frauke Ludowig die unangefochtene Königin. Ob als Gastgeberin von RTLs „Exklusiv – Das Starmagazin“ oder im Gespräch mit den ganz großen Stars dieser Welt – die Moderatorin ist immer in ihrem Element. Mit Humor, Witz und einer Schlagfertigkeit, die ihresgleichen sucht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund.

Kein Wunder, dass sie dabei regelmäßig auf skurrile Geschichten stößt, die man kaum glauben kann.

RTL-Star packt irre Geschichte aus

Frauke Ludowig hat sie alle vor der Kamera: von deutschen Promis wie den Geissens bis hin zu Hollywood-Ikonen. Doch eine Anekdote geht ihr bis heute nicht aus dem Kopf – und dafür verantwortlich sind niemand Geringeres als die legendären Magier Siegfried und Roy. In ihrem Podcast „Frau Keludowig und Tine“ packt Ludowig über die wohl glamouröseste Toiletten-Geschichte aller Zeiten aus.

„Ich war bei Siegfried und Roy zu Hause“, beginnt Frauke ihre Erzählung, „und was ich da erlebt habe, war einfach unfassbar.“ Bereits der Start ins Interview mit den Zauberern war ein kleines Spektakel. „Ich kam rein und da lag Siegfried auf einer Liege, hielt sich den Kopf und meinte, er habe Migräne.“ Keine einfache Situation, aber Frauke blieb cool und gab dem Magier eine kleine Pause.

Doch dann wurde es wirklich magisch – oder besser gesagt, absurd.

RTL-Moderatorin traut ihren Augen kaum

Ludowig gab Siegfried noch mal eine kurze Verschnaufpause und verabschiedete sich auf die Toilette. Doch dort erwartete sie eine Entdeckung, die sie bis heute nicht vergessen hat. Auf dem Toilettenpapier waren tatsächlich die Initialen von Siegfried und Roy aufgedruckt. Buchstabe für Buchstabe, Blatt für Blatt – einfach überall „S“ und „R“!

Frauke gibt zu, dass sie am liebsten eine Rolle als Andenken mitgenommen hätte. „Ich bereue bis heute, dass ich nicht eine Rolle Klopapier mit nach Hause genommen habe.“

Und seien wir mal ehrlich: Wer hätte bei einem solchen Fund nicht auch kurz überlegt, sich eine Rolle einzustecken? Manchmal sind es eben die kleinen Dinge – oder in diesem Fall das Toilettenpapier – die uns am meisten in Erinnerung bleiben.