Boris Becker: Tochter Anna Ermakowa in Sorge – „Ich habe Angst“

Ihr Name war wohl der mit Abstand überraschendste der neuen „Let’s Dance“-Staffel. Am 17. Februar 2023 startet die 16. Ausgabe der RTL-Tanzshow und dann wird auch Anna Ermakowa, die Tochter von Tennis-Held Boris Becker auf dem Parkett stehen.

Es ist der erste große Auftritt in einer deutschen Unterhaltungsshow für die 22-jährige Britin. Und ein schwieriger noch dazu. Schließlich ist ihr Papa Boris Becker gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Dazu hängt ihr noch immer das Klischee der ehemaligen „Besenkammeraffäre“ nach.

Boris Beckers Tochter Anna tanzt bei „Let’s Dance“

Wir erinnern uns: Anna entstand aus einem heftigen Flirt zwischen Boris Becker und Angela Ermakowa in der Besenkammer eines Nobelrestaurants in London. Der Fall machte Schlagzeilen, auch weil Becker damals noch mit seiner Frau Barbara verheiratet war.

Sie freue sich nun aber auf „Let’s Dance“ verrät Anna Ermakowa bei Instagram. Sie freue sich darauf, mit Profis tanzen zu dürfen, so Anna. Auch die Kostüme hätten es ihr angetan. Zudem möchte sie bei der Show neue Menschen kennenlernen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch bei aller Vorfreude hat die 22-Jährige auch Respekt vor der Aufgabe. Besonders beim Gedanken an die Jury. „Ich bin aufgeregt, aber ich habe Angst. Man begibt sich als Erwachsene nicht wirklich in eine Situation, in der andere über einen urteilen. Es geht ja um nichts anderes als eine Beurteilung, damit du wachsen kannst. Man muss sich darauf einstellen, dass man sich sagt: Okay, das ist zu meinem Vorteil. Ich werde daraus lernen und das mitnehmen. Man darf nicht denken: Oh Gott, die bewerten mich vor all diesen Menschen und sie haben nachher Vorurteile. Ich bin nervös“, so Ermakowa.

Mehr Nachrichten:

Sie liebe es aber zu tanzen. Wollte das schon immer professionell tun. Na, dann kommt „Let’s Dance“ doch gerade recht. Neben Anna tanzen übrigens noch Kandidaten wie „GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi, Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste oder Kunstturner Philipp Boy.