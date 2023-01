Boris Becker: Mega-Comeback! Bald ist er wieder HIER zu sehen

Erst seit Mitte Dezember ist Boris Becker wieder auf freiem Fuß, jetzt steht der Ex-Tennis-Star schon wieder vor der Kamera. Nur rund einen Monat nach seiner Haftentlassung kehrt Boris Becker als TV-Experte zurück – und das schon am 16. Januar 2023.

Wie „Warner Bros Discovery Sports“ am Mittwochmorgen (03. Januar) bestätigte, wird Boris Becker bei den Australian Open für den Sport-Sender als Eurosport-Experte dabei sein. Damit ist das Mega-Comeback fix.

Boris Becker ist zurück – und feiert sein TV-Comeback

Boris Becker wird an der Seite von Kommentator und Moderator Matthias Stach durch die Sendung „Matchball Becker“ führen. Täglich ab circa 08:45 Uhr sowie nach Ende der australischen Night Session gehen sie bei Eurosport live auf Sendung. Darüber hinaus wird Boris Becker bei den Top-Matches als Co-Kommentator aktiv sein.

Allerdings wird die Tennis-Legende für das Grand-Slam-Turnier nicht nach Melbourne (Australien) reisen. Stattdessen kommentiert er gemeinsam mit Reporter Matthias Stach die Top-Spiele des Tages aus Unterföhring (München). Aus dem Studio im Münchner Vorort steuert Eurosport seine Übertragung.

„Ich freue mich sehr, dass Boris Becker bereits zu den Australian Open in unser Eurosport-Team zurückkehrt. Boris ist seit 2017 fester Bestandteil der Tennis-Übertragungen auf Eurosport und hat in dieser Funktion unglaublich viel Anerkennung und Zuspruch erfahren, die Tennisfans mit seinen Analysen und Einblicken begeistert und 2018 dafür sogar den Deutschen Fernsehpreis erhalten“, so Jochen Gundel, Senior Manager Sport bei Warner Bros. Discovery Deutschland

Boris Becker kehrt als Eurosport-Experte bei den Australian Open zurück. Foto: Warner Bros Discovery Sports Antoine Couvercelle

Schon vor seiner Haftstrafe stand Becker für Eurosport am Mikrofon. 2017 feiert er sein Debüt für den Sport-Sender. Als Experte sahnte er viel Lob ab. Zuletzt war er genau vor einem Jahr ebenfalls bei den Australian Open für Eurosport im Einsatz. Zwischenzeitlich wurde der bei Eurosport durch Mischa Zverev ersetzt, den Bruder des deutschen Tennis-Star Alexander Zverev. Jetzt kehrt auf die TV-Bühne zurück.

Boris Becker aus dem Gefängnis entlassen

Boris Becker ist am 29. April 2022 in Großbritannien zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionen Höhe verheimlicht hatte. Gleich im Anschluss an seinen Prozess wurde er in Wandsworth Prison im Südwesten von London gebracht und nach einigen Woche ins Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire verlegt.

Seit dem 15. Dezember 2022 ist Boris Becker wieder auf freiem Fuß. Nach siebenhalb Monaten wurde er vorzeitig entlassen. Großbritannien schiebt ausländische Häftlinge ab, um die Haftanstalten zu entlasten.