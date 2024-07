Olympia 2024: ARD, ZDF und Eurosport – das sind die Moderatoren, Kommentatoren und Experten

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris findet am 26. Juli 2024 statt. Über zwei Wochen werden wieder viele spannende Wettbewerbe alle Sportbegeisterten in Atem halten. Wer sich die Spiele nicht vor Ort angucken kann, hat in Deutschland auch im Free-TV die Möglichkeit. Während die ARD und das ZDF sich die Übertragungstage aufteilen, bekommen die Zuschauer auf Eurosport jeden Tag Olympia zu sehen.

Neben den Wettkämpfen werden selbstredend auch die Moderatoren, Experten und Kommentatoren von ARD, ZDF und Eurosport eine wichtige Rolle einnehmen. Wir stellen dir in diesem Artikel die Personen vor, die dich bei der Olympia-Berichterstattung von den Spielen in Paris begleiten werden.

Olympia 2024 in Paris: ARD, ZDF und Eurosport übertragen

Für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris gibt es in Deutschland mehrere Sender, die die Wettbewerbe zeigen werden. Die Lizenz liegt bei diesen Spielen bei Warner Bros. Discovery und damit in Deutschland bei Eurosport. Doch deswegen guckt man in Deutschland keineswegs in die Röhre, wenn man nicht Eurosport gucken möchte. ARD und ZDF haben sich ein dank einer Sublizenz ein umfangreiches Paket gesichert.

DAS sind die Moderatoren, Experten und Kommentatoren der ARD

Bei der ARD treffen die Zuschauer auf bekannte und unbekannte Gesichter. Esther Sedlaczek und Alexander Bommes werden für die ARD als Moderatoren durch die Olympia-Sendungen führen. Bei den Leichtathletik-Wettbewerben übernimmt Claus Lufen. Aus dem Deutschen Haus berichtet Lea Wagner. Als Experten sind Felix Neureuther und Frank Busemann dabei. Die ARD konnte als Experten auch Dorothea Brandt, Fabian Wegmann, Susann Beucke, Christian Olah, Marlon Lipke, Elisabeth Seitz, Jasmin Richter und Lea Schairer gewinnen.

Auch bei Kommentatoren gibt es bei der Sportschau ein großes Team: Tom Bartels, Friederike Hofmann, Christina Graf, Holger Sauer, Lukas Schönmüller, Benedikt Brinsa, Jan Wiecken, Sabrina Bramowski, Eik Galley, Laura Trust, Michael Drevenstedt, Bernd Schmelzer, Stephanie Baczyk, Marc Huster, Matthias Cammann, Andreas Köstler, Hendrik Deichmann, Christian Blunck, Annett Böhm, Jörg Klawitter, Ann-Kathrin Rose, Tobias Barnerssoi, Ralf Scholt, Wilfried Hark (TV), Florian Naß, Carsten Sostmeier, Regina Saur, Jan Neumann, Peter Carstens, Tim Tonder, Christian Adolph, Dirk Froberg, Philipp Sohmer, Thomas Kunze und Torsten Püschel.

Beim ZDF ist das Team keineswegs weniger umfangreich oder prominent besetzt. Als Moderatoren übernehmen wie schon bei der EM 2024 Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer. Von den Sportstätten berichten für das Zweite Deutsche Fernsehen Lena Kesting, Norbert König, Amelie Stiefvatter, Katja Streso sowie Sven Voss. Als Experten sind Kristina Vogel, Bao Chau Nguyen aka Chau-lin, Janne Müller-Wieland, Ronald Rauhe, Tina Punzel, Christian Keller, Andrea Petkovic und Jan Frodeno dabei.

Kommentieren werden für das ZDF die folgenden Personen: Martin Wolff, Benni Zander, Martin Schneider, Andreas Kürten, Alex Reinke, Heiko Klasen, Michael Pfeffer, Petra Bindl, Julius Hilfenhaus, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Frank Gollenbeck, Konstantin Klostermann, Christoph Hamm, Adrian von der Groeben, Alexander von der Groeben, Susanne Simon, Hannes Aigner, Norbert Galeske, Ludwig Korb, Eike Papsdorf, Fabian Meseberg, Marc Windgassen (TV) Alexandra Dersch, Felix Tusche (Livestream), Michael Krämer, Hermann Valkyser, Sylvia Warnke, Sebastian Ungermanns, Carlos Soteras Merz, Tibor Meingast, Volker Grube, Nils Kaben, Tobias Schadewaldt, Stefanie Wolter, Afridun Amu, Aris Donzelli, Michael Kreutz, Alexander Ruda, Ronny Ziesmer, Dirk Berscheidt und Mirko Heintz.

DAS sind die Moderatoren, Experten und Kommentatoren von Eurosport

Bei Eurosport teilen sich die Moderation Birgit Nössing, Thomas Wagner, Wolfgang Nadvornik und Antonia Wisgickl. Bei dem Expertenteam sind einige bekannte Namen dabei: Patrick Femerling, Navina Omilade, Pascal Hens, Fanny Rinne, Ole Bischof, Max Hoff, Fabian Hambüchen, Rico Freimuth, Sabine Spitz, Boris Becker, Lisa Brennauer, Jens Voigt, Thomas Rupprath, Mischa Zverev, Steffen Fetzner und Patrick Hausding.

Die folgenden Kommentatoren werden bei den Übertragungen zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris dabei sein. Sigi Heinrich, Matthias Stach, Markus Theil, Roman Knoblauch, Gerhard Leinauer, Uwe Semrau, Karsten Migels, Guido Heuber, Marc Rohde, Markus Röhrig, Dirk-Alexander Lude, Andreas Spellig, Harry Weber und weitere.

