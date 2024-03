„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel gesteht – „Ich habe den ganzen Vormittag geweint“

Die diesjährige Staffel von „Let’s Dance“ bringt für Teilnehmerin Sophia Thiel nicht nur die Herausforderung des Tanzens mit sich. Sondern auch eine emotionale Achterbahnfahrt.

Nach einer zweijährigen Auszeit aufgrund ihrer Kämpfe mit Bulimia nervosa und Angststörungen steht Sophia nun vor der Aufgabe, sich wöchentlich vor einem Millionenpublikum zu beweisen. Der Druck, fehlerfrei zu performen, führte zu einem Nervenzusammenbruch, den sie nun in ihrem Podcast mit Paula Lambert offenlegt.

„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel weint bittere Tränen

„Es bringt mich an meine körperlichen sowie mentalen Grenzen. Ich hätte gedacht, dass Bodybuilding hart ist, […] aber irgendwie wünsche ich mich jetzt gerade in meine härteste Kraftsportphase wieder zurück, seitdem ich mit dem Tanzen angefangen habe“, gesteht die Influencerin in ihrem „Vier Brüste für ein Halleluja“-Podcast mit Busenfreundin Paula Lambert.

Die Zuweisung von Alexandru Ionel als ihrem Tanzpartner bei „Let’s Dance“, der bisher nie über die erste Show hinausgekommen ist, verstärkt ihre Ängste. Auch die Reaktionen der „Let’s Dance“-Fans auf die Verpartnerung fallen negativ aus. In den sozialen Medien stößt sie auf Kommentare, die Alexandru eine bessere Partnerin wünschen und Sophias Fähigkeiten in Frage stellen. Überwältigt von den negativen Äußerungen und dem schlechten Gewissen gegenüber ihrem Tanzpartner, erreicht Sophia einen emotionalen Tiefpunkt.

„Let’s Dance“-Star gesteht: „Ich bin komplett abgekackt“

Sophia ist sich sicher: „Wäre ich mit Massimo verpartnert worden, hätte ich weniger Hate bekommen.“ Aus diesem Grund schrieb sie nach der Kennlernshow Alexandru Ionel eine Nachricht, dass es ihr leidtut. „Ich bin komplett abgekackt, komplett hysterisch, in Tränen ausgebrochen […] Ich habe den ganzen Vormittag geweint“, lässt sie im Podcast Revue passieren. Selbst Paula Lambert bestätigt: „Ich habe Sophia noch nie so fertig gesehen.“

Trotz Sophias Wunsch, Alexandru durch einen Partnerwechsel bessere Chancen im Wettbewerb zu ermöglichen, könnte diese Konstellation sich für beide als Chance erweisen. Dabei wird die Zeit zeigen, ob sich die anfänglichen Tränen in strahlende Erfolgsmomente verwandeln werden.