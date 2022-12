Boris Becker teilt ersten Social-Media-Post seit Entlassung – dieses Statement lässt tief blicken

Boris Becker ist gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden, da wendet sich der Ex-Tennisprofi auch schon an die Öffentlichkeit. Nach seinem exklusiven Sat.1-Interview am 20. Dezember meldet sich das Ausnahmetalent nun auch erstmals wieder bei Instagram zu Wort.

Die Botschaft, die Boris Becker seinen 300.000 Followern sendet, ist unverkennbar. Doch wie kommt die Rückkehr des Ex-Häftlings bei der Öffentlichkeit an? Die Reaktionen unter seinem Beitrag sind jedenfalls eindeutig.

Boris Becker teilt ersten Instagram-Beitrag seit März

Rund sieben Monate lang hat Boris Becker in England hinter Gittern sitzen müssen. Der Tennisstar ist am 29. April zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, da er in einem Insolvenzverfahren Vermögenswerte in Millionenhöhe unterschlagen hat. Doch schon im Dezember darf er den Knast verlassen und in Freiheit leben, der Rest seiner Haftstrafe verfällt.

Der Grund für das schnelle Abschiebeverfahren nach Deutschland sei auf die überfüllten britischen Gefängnisse zurückzuführen, berichtet der „Mirror“. Boris Becker hat also noch einmal Glück gehabt. Bis er wieder in seine Wahlheimat England einreisen darf, wird es aber noch mehrere Jahre dauern. Doch in Geduld dürfte der Ex-Profisportler nun geübt sein, wie auch sein neuer Instagram-Post betont. Es ist sein erster Beitrag seit März 2022.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum Bild eines starken Löwen heißt es darin: „Habe Geduld. Manchmal muss man durch das Schlimmste gehen, um das Beste zu erreichen.“ Ein Kalenderspruch, der die Situation von Boris Becker kaum besser beschreiben könnte.

Fans stärken Boris Becker den Rücken: „Das Beste liegt noch vor uns“

Tatsächlich soll der 55-Jährige noch richtigen Reibach mit seiner Zeit im Gefängnis machen. Nach dem groß angekündigten Sat.1-Interview mit Steven Gätjen plant Boris Becker nun auch noch ein Buch über seine Erfahrung hinter Gittern zu schreiben. In den sozialen Medien wird Boris Becker bereits mit offenen Armen empfangen. In zahlreichen Kommentaren sprechen ihm seine Fans Mut zu:

„Comeback des Jahres!“

„Der Champion ist da!“

„Willkommen zurück, Boris. Das Beste liegt noch vor uns.“

„Bleib stark! Gut, dass du zurück bist.“

„Am dunkelsten ist es vor der Dämmerung. Schön, dass du wieder da bist, Boris.“

„Dein nächstes Kapitel könnte dein größtes sein.“

Weitere News:

Die Menschen in Deutschland scheinen offensichtlich hinter Boris Becker zu stehen. Aus diesem Grund dürfte ihm die Rückkehr in die Öffentlichkeit nicht schwerfallen. Dirk Hordoff, der Vizepräsident des Deutschen Tennis Bunds, hat ihm sogar schon vor Wochen eine Stelle angeboten. „Boris kann sich den Job aussuchen“, wird er vom ZDF zitiert. Es bleibt abzuwarten, was der dreifache Wimbledon-Sieger daraus macht.