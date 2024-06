Billie Eilish schlendert plötzlich durch Berlin – Fans toben

Ein Hauch von Hollywood wehte am Freitagmorgen (7. Juni) durch Berlins Straßen, als Superstar Billie Eilish (22) die deutsche Hauptstadt mit ihrer Anwesenheit beehrte.

Mit ihrem neuesten Meisterwerk „Hit Me Hard And Soft“ im Gepäck zog sie eine Spur der Euphorie quer durch die Metropole. Ihre Fans waren außer sich vor Freude! Doch was suchte der US-Star mitten in Deutschlands Hauptstadt?

Billie Eilish bringt die Hauptstadt zum toben

Billie Eilish ist weltweit bekannt. Trotz ihres jungen Alters feiert 22-Jährige bereits Erfolge, von denen viele alteingesessene Künstler nur träumen können. Anlässlich eines Special-Events in der Party-Hauptstadt lud die Grammy-Gewinnerin ihre Fans ein, gemeinsam mit ihr Zeit zu verbringen. Tickets für das Event waren jedoch nicht käuflich zu erwerben, sondern konnten ausschließlich gewonnen werden. Ihre Anhänger waren zunächst wie vom Donner gerührt, als sie ihrem Idol im exklusiven Kreis begegneten.

Im legendären Club „Prince Charles“ verharrten sie in sprachloser Bewunderung. Neben dem exklusiven Meet & Greet nutzte die Sängerin die Gelegenheit, um Berlins kulinarische Gastfreundlichkeit zu loben. „Es ist schwer für mich, unterwegs Essen zu gehen – ich bin Veganerin, und ich finde, dass Berlin immer sehr gastfreundlich und lecker war“, gestand sie ihren Fans, während sie bei veganen Snacks und alkoholfreien Getränken die Nähe ihrer Anhänger suchte.

Nach dem Treffen ging es für Billie weiter: An der East Side Mall in Friedrichshain weihte Eilish eine Plakette ein, die fortan als Zeichen ihrer Verbundenheit mit der Stadt gilt. „Berlin, du hast mein Herz gestohlen“, verkündete die Inschrift. Auch hierbei waren Fans und Schaulustiger ihr ständiger Begleiter.

Fan Majoli (24) brachte es laut „Bild“ auf den Punkt: „Ich hätte nicht gedacht, dass sie die Leute umarmt. Ich finde es crazy, dass sie überhaupt hier war, und bin ihr unendlich dankbar dafür.“