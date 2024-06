Billie Eilish findet deutliche Worte – „Sechs Stunden lang selbst gequält“

Sie ist neben Taylor Swift der wohl bekannteste Popstar der heutigen Zeit. Billie Eilish zieht Millionen Fans in ihren Bann – und das, obwohl die Sängerin gerade einmal 22 Jahre alt ist. Mit Songs wie „When the Party´s Over“ und „Bad Guy“ verzaubert sie ihre Fans – und ist dank ihrer Songs für die Kino-Blockbuster „James Bond: Keine Zeit zu Sterben“ (2021) und „Barbie“ (2023) sogar bereits zweifache Oscar-Gewinnerin.

Am 17. Mai veröffentlichte die Sängerin ihr neues Album „Hit Me Hard And Soft“, das sofort zum Hit wurde. Nun besuchte Billie Eilish eine amerikanische Talkshow und sprach über das Foto-Shooting für ihr Album-Cover, das die Musikerin an ihre Grenzen brachte.

Billie Eilish war sechs Stunden lang im Wasser

Das Cover des neuen Albums von Billie Eilish gleicht einem Kunstprojekt, die Sängerin scheint schwerelos im Wasser zu gleiten. Doch für diese Aufnahmen ist die Sängerin sogar über ihre Grenzen hinaus gegangen. Vor wenigen Tagen war Eilish in der amerikanischen Talkshow „The Late Night Show With Stephen Colbert“ zu Gast und berichtete von dem Foto-Shooting für das spektakuläre Foto.

Billie Eilish erzählte dem Talkshow-Host: „Ich bin um sieben Uhr morgens eingeschlafen, bin dann aufgewacht, habe mir meine Haare schwarz gefärbt. Und dann bin ich zu diesem zufälligen Ort in Santa Clarita gegangen. Da gibt es ein Becken, das war ungefähr drei Meter tief und ich habe meinen kleinen Arsch da reingeschwungen. Ich war sechs Stunden da drin.“ Die lange Zeit im Wasser war für die Sängerin eine große Herausforderung.

Frieren musste Billie Eilish immerhin nicht, die Musikerin war mit mehreren Schichten Anziehsachen und einem langärmeligen Thermohemd ausgestattet. Zusätzlich belastend war allerdings ein schweres Gewicht, das der 22-Jährigen umgeschnallt wurde, damit sie unter Wasser bleibt. Der Popstar berichtet: „Ich hatte keine Nasenstöpsel, also habe ich mich im Grunde sechs Stunden lang selbst gequält.“ Das Ergebnis des Foto-Shootings kann sich immerhin sehen lassen.

Auch die Fans von Billie Eilish dürfen sich freuen, denn die Musikerin wird im kommenden Jahr auf große Welttournee gehen. Sogar in Deutschland macht der Popstar halt.