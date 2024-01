„Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner: „Die Einschläge kommen näher“

Sie gehört zu den Gesichtern im deutschen Fernsehen, die man immer wieder gern sieht. Monika Baumgartner verkörpert die bayrische Lebensfreude wir kaum eine andere Schauspielerin, besonders in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“.

In zahllosen TV-Klassikern hat die Frau mit den wachen Augen schon mitgespielt. Oft wird sie als Volksschauspielerin wahrgenommen, dabei hat sie an der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule studiert und war lange Zeit Theaterschauspielerin an den Münchener Kammerspielen.

Ende der 70-er Jahre begann ihre Fernsehkarriere mit Rollen bei beliebten Krimis wie „Derrick“, „Soko München“, „Der Alte“ oder auch immer wieder beim „Tatort“. Die 72-jährige wird oft als sogenannter „Sidekick“ besetzt, als charismatische Nebenrolle, die bei Zuschauern für große Sympathien sorgt.

Seit 2008 ist sie in ihrer Paraderollen als „Lisbeth“ Gruber im „Bergdoktor“ zu sehen, und aus der beliebten ZDF-Serie einfach nicht wegzudenken. Als liebenswertes Familienoberhaupt sorgt sie für Harmonie und Zusammenhalt auf den Gruberhof.

In einem ausführlichen Interview mit der „Bunte“ erzählt Monika Baumgartner viel Privates, zum Beispiel über ihre wilde Ehe mit einem Rechtsanwalt. Selbst nach 25 Jahren Partnerschaft planen die beiden keine Hochzeit. Aber auch der Tod geliebter Menschen Kollegen ist ein Thema. Einen berühmten Kollegen vermisst die bayrische Darstellerin besonders.

„Bergdoktor“-Star: Elmar Wepper hat ihr viel bedeutet

„Mich hat der Tod von Elmar Wepper mitgenommen, wir kannten uns gut und vor allem lange.“ Der Augsburger Schauspieler war ähnlich erfolgreich wie Monika Baumgartner, spielte in Serien wie „Der Kommissar“, „Polizeiinspektion 1“ und an der Seite von Uschi Glas in „Zwei Münchner in Hamburg“. Auch auf dem „Traumschiff“ war er oft zu Gast. Elmar Wepper verstarb Ende Oktober 2023 an plötzlichem Herzversagen.

Sein Tod macht die 72-Jährige etwas nachdenklich. „Wir sind alle endlich und die Einschläge kommen näher.“ Das erste Mal standen die beiden bereits 1978 gemeinsam vor der Kamera. „Wie so viele Frauen habe ich mich sofort ein bisschen in ihn verguckt.“ Am Donnerstag (4. Januar 2024) geht es übrigens bereits mit neuen Folgen des „Bergdoktor“ weiter. Um 20.15 Uhr im ZDF.