Beatrice Egli: Unglaubliche Chance für Fans! Sie dürfen ihren nächsten Hit schreiben

Ihr aktuelles Album ist nicht mal ein Jahr alt, da lechzen die Fans von Beatrice Egli auch schon nach neuer Musik der Schweizerin. Ausgerechnet an ihrem eigenen Geburtstag kommt sie diesem Wunsch nun offenbar nach.

Doch um neue Lieder von Beatrice Egli hören zu können, müssen sich ihre Anhänger ziemlich ins Zeug legen. Sie sollen selbst ein paar Zeilen zum nächsten Hit beisteuern!

Beatrice Egli strotzt vor Kreativität: „Habe seit Tagen eine Zeile für einen neuen Song im Ohr“

Man könnte meinen, dass Beatrice Egli diejenige ist, die an ihrem Geburtstag Geschenke bekommt, doch die 34-Jährige lässt es sich nicht nehmen, selbst an ihrem Ehrentag den Fans eine Überraschung zu machen. In einer Videobotschaft bei Instagram kündigt die Schlagersängerin mit einem breiten Grinsen auf den Lippen an: „Ich habe seit Tagen eine Zeile für einen neuen Song im Ohr. Und diese Zeile werde ich euch bei TikTok vorsingen!“

Das musst du über Beatrice Egli wissen:

Bekannt wurde sie 2013 durch ihren Sieg in der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Ihr erster Hit „Mein Herz“ befand sich über fünf Monate lang auf der Nummer eins in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts

Seit 2022 moderiert sie die „Beatrice Egli Show“ im MDR

Doch es geht noch weiter. Im Netz dürfen ihre Fans mitentscheiden, ob und wie das Lied weitergehen soll. Schlappe 500 Kommentare sollen sich unter dem TikTok finden, bevor Beatrice Egli das Stück fortsetzen möchte.

Beatrice Egli will ihre Fans noch mehr in ihre Musik miteinbeziehen. Foto: IMAGO / Bildagentur Monn

Beatrice Egli lässt Fans über neuen Song entscheiden – wie geht es weiter?

Und wie klingt der womöglich nächste Hit der Schweizerin nun? In dem TikTok-Clip trällert Beatrice: „Bitte sag mir, wie weit, wie weit, wie weit bist du bereit, noch zu gehen? Heut' Abend zählt kein vielleicht, vielleicht. Vielleicht ist es schon morgen zu spät.“

Nach nur sechs Stunden zählt die Aufnahme bereits über 51.000 Aufrufe. Und auch eine Fortsetzung des Liebessongs scheint sicher. Denn: Die 500-Kommentare-Marke haben Beatrices Fans längst geknackt.

