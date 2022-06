Beatrice Egli verärgert ihre Fans: DAS kommt ganz schlecht an

Seit ihrem Sieg bei DSDS ist Beatrice Egli in Deutschland ein gefeierter Schlagerstar. Aber nicht nur in der Bundesrepublik hat sie viele Fans, auch in ihrer Heimat, der Schweiz, kommt sie gut an.

Jetzt sorgte Beatrice Egli aber ausgerechnet hier für Ernüchterung.

Beatrice Egli sagt überraschend Konzerte ab

Mit ihren Auftritten im deutschen TV macht Beatrice Egli mittlerweile Helene Fischer und Co. Konkurrenz. Während sie durch Deutschland tourt und bei diversen Schlagershows mitmischt, müssen ihre Fans in der Schweiz allerdings regelmäßig auf die Sängerin verzichten.

Das ist Schlagerstar Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

die Schweizerin begann schon im Alter von 14 Jahren ihre Gesangskarriere

2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Ihr erster Hit „Mein Herz“ befand sich über fünf Monate lang auf der Nummer eins in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts

Mit ihrer Konzert-Performance begeistert sie ihre Fans, 2022 präsentierte sie zum ersten Mal die „Beatrice Egli Show“

Und das, obwohl sie bereits für Termine fest eingeplant wurde. Wie „nau.ch“ berichtet, sagte die „Ganz egal“-Sängerin gerade erst zwei Konzerte in ihrer alten Heimat ab.

Fanclub-Chefin wettert gegen Beatrice Egli

Statt beim Open Air Wildhaus in St. Gallen am 9. Juli 2022 ein Konzert zu spielen, ist sie anscheinend lieber bei Florian Silbereisens Schlagerstrandparty mit dabei.

Beatrice Egli sorgt für Frust bei ihren Fans. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Ganz zum Ärger ihrer Schweizer Fans, wie Fanclub-Präsidentin Diana Ganz dem Schweizer-Newsportal gegenüber verrät. „Auch andere Schweizer Termine hat sie schon ersatzlos gestrichen. Und Autogrammstunden gibt es auch keine mehr.“

Beatrice Egli verärgert ihre Fans

Viele Fans würden schon gar keine Tickets mehr kaufen, weil sie Angst hätten, die Sängerin würde eh wieder absagen. Auch sonst hätte sie sich verändert, erzählt die Fanclub-Chefin.

Immerhin gibt es eine Sache, bei der die Schweizer Fans den Vorrang haben.

