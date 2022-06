Beatrice Egli mit offenem Geständnis – „Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll“

Beatrice Egli ist eine gefragte Frau: Neben ihrer Tätigkeit als Musikerin ist die Schlager-Queen auch mit circa 450.000 Followern auf Instagram eine gefeierte Influencerin. Dazu kommen Auftritte in zahlreichen TV-Shows.

Ein aufregendes Leben also, welches Beatrice Egli führt. Und ihr Lifestyle bietet auch eine Menge Potenzial für eine eigene Doku über die DSDS-Siegerin.

Beatrice Egli macht ein ehrliches Geständnis

In „Beatrice Egli Unlimited“ dreht sich – logischerweise – alles um die quirlige Sängerin. Jetzt gibt es sogar noch einen zweiten Teil, wie die 33-Jährige stolz auf Instagram verkündet.

Das ist Schlagerstar Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

die Schweizerin begann schon im Alter von 14 Jahren ihre Gesangskarriere

2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Ihr erster Hit „Mein Herz“ befand sich über fünf Monate lang auf der Nummer eins in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts

Mit ihrer Konzert-Performance begeistert sie ihre Fans, 2022 präsentierte sie zum ersten Mal die „Beatrice Egli Show“

„Jetzt ist auch der zweite Teil der Dokumentation ‚Beatrice Egli Unlimited' bei ‚Oneplus Stream it‘ zu sehen! In diesem Teil nehme ich euch mit in meine Schauspielschule-Zeit, erzähle euch von meinen Erfahrungen als Castingshow-Teilnehmerin und besteige mit euch das Matterhorn! Ich hoffe sehr, dass euch die Einblicke hinter die Kulissen gefallen haben, und freue mich über eure Kommentare!“, schreibt sie in einem Social Media-Post.

Beatrice Egli hat ein emotionales Geständnis gemacht. Foto: IMAGO / SKATA

Beatrice Egli verkündet den zweiten Teil ihrer Doku

Passend dazu postet sie auch einen Trailer ihrer Doku – und dort scheint sie ihren Fans ganz persönliche Einblicke in ihr Seelenleben zu geben.

„Sie hatte ja manchmal mehrere Auftritte an einem Tag und das war nicht mehr machbar“, kommt eine wohl enge Vertraute der Schlager-Queen zu Wort. „Ich bin vor der Bühne gewesen und dachte: Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll“, berichtet Beatrice Egli selbst.

Beatrice Egli wurde zwischendurch alles zu viel

Doch ihr eisernen Wille hat der Sängerin wohl die Kraft gegeben weiterzumachen – nicht umsonst steht sie jetzt da, wo viele ehemalige DSDS-Kandidaten gerne sein würden…

