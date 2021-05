Beatrice Egli ganz offen: DAS ist ihr sehnlichster Wusch

Für Musiker wie Beatrice Egli ist es eine harte Zeit. Die Sängerin kann ihrem Beruf nicht nachgehen, nicht auf der Bühne stehen.

Wie sehr ihr das fehlt, betonte Beatrice Egli immer wieder. Jetzt hat sie diesen Wunschtraum noch einmal deutlich untermauert.

Beatrice Egli: Das ist ihr größter Wunsch

Es wäre doch so schön: Einfach an einem Wunschbrunnen seinen größten Wunsch aussprechen und dann geht er in Erfüllung. Diese Fantasie hatte wohl auch Beatrice Egli, als sie ihren neusten Beitrag auf Instagram postete.

Beatrice Egli will einfach wieder auf der Bühne stehen. Foto: imago images/STAR-MEDIA

Beatrice Egli steht an einem Brunnen, trägt eine weiße Hose, ein schwarzes Oberteil und eine rosafarbene Strickjacke. Auf dem zweiten Foto lacht sie in die Kamera und spritzt Wasser in Richtung des Fotografen.

----------------------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstler

----------------------------------------

Dazu schreibt sie: „Wenn ihr jetzt an einem Wunschbrunnen stehen würdet, was würdet ihr euch wünschen?“ Ihre größte Sehnsucht ist: „Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir uns bald wiedersehen und gemeinsam die Musik feiern können!“

Darauf muss sie noch ein paar Monate warten, denn ihre Tournee musste Beatrice Egli mal wieder verschieben. Die für Februar und März angedachten Konzerte sind auf Ende des Jahres verschoben worden.

----------------------------------------

----------------------------------------

Am 9. September soll es dann aber wirklich losgehen. In Kiel in der Wunderino-Arena startet, falls möglich, die „BUNT - Best Of Tour 2021“ von Beatrice Egli. Mehr zu ihrer Tournee findest du hier!

