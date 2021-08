Beatrice Egli mit wichtiger Botschaft – es betrifft jeden Fan! „Ganz egal, was alle sagen“

Dass Beatrice Egli viel Wert darauf legt, stets mit ihren Fans im Austausch zu sein, ist längst kein Geheimnis mehr. So direkte Worte wie in ihrem neuen Beitrag bekommen wir allerdings nur selten von der Schlagersängerin zu hören.

Der Schweizerin ist es ernst. Und so teilt Beatrice Egli nun einen wichtigen Gedanken mit all ihren Fans.

Beatrice Egli hat wichtige Botschaft zu verkünden – es betrifft uns alle

In ihren Liedern beteuert Beatrice Egli immer wieder, dass das Glas halb voll und nicht halb leer ist. Ihre Musik strotzt geradezu vor Optimismus und geballter Lebenslust.

Beatrice Egli hat eine wichtige Botschaft für ihre Fans. Foto: IMAGO / Eibner

Doch so oft man sich die Songtexte von Beatrice Egli auch anhört, hin und wieder überkommen wohl jeden von uns Zweifel. Gerade die Meinung anderer kann einen ziemlich starken Einfluss auf unser Selbstwertgefühl haben. Damit soll nun aber Schluss sein, wie Beatrice jetzt in einer persönlichen Videobotschaft an ihre Fans deutlich macht.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Beatrice Egli: Süße Worte für alle Fans – „Du bist einzigartig und ein Geschenk für diese Welt“

Bei Instagram veröffentlicht die 33-Jährige einen Clip, in dem sie mit direktem Blick in die Kamera erklärt: „Ganz egal, was alle sagen oder reden. Vergiss eines nicht: Du bist wundervoll. Du bist einzigartig und ein Geschenk für diese Welt. Und wenn wieder mal Hater auf dich zukommen, vergiss die und hör dir diesen Song einfach immer wieder an.“

Gemeint ist dabei natürlich nicht etwa irgendein lebensbejahender Hit wie „Sexy and I Know It“ von dem Musiker-Duo „LMFAO“, sondern Beatrices eigener Song „Ganz egal“. Bei dem Lied handelt es sich um einen weiteren Vorgeschmack auf ihr neues Album „Alles was du brauchst“, das ihre Fans ab dem 27. August zu hören bekommen.

