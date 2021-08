Beatrice Egli spricht über Insta-Pause: „Habe Tränen in den Augen, während ich diese Zeilen schreibe“

Eigentlich ist Beatrice Egli für ihre gute Laune und ihre aufgeweckte Art bekannt. Doch jetzt hat sich die DSDS-Gewinnerin von 2013 mit wirklich emotionalen Worten an ihre Fans gewandt.

Beatrice Egli ist ein echter Sonnenschein. Normalerweise strahlt die Blondine immerzu in die Kamera und versorgt ihre rund 408.000 Follower auf Instagram nur zu gerne mit aktuellem Content aus ihrem Leben. Umso überraschender ist ihr aktueller Post auf ihrem Instagram-Account. Dort schlägt die 33-Jährige ziemlich ernste Töne an.

Beatrice Egli meldet sich mit emotionalen Worten an ihre Fans. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Beatrice Egli wendet sich mit emotionalen Worten an ihre Fans

„Ich liebe es, euch täglich mit in meine Welt zu nehmen. In meinen Stories und Posts einen Teil meines Lebens mit Euch zu teilen. Euch schöne Sachen zu zeigen. Und Euch auch manchmal raus aus dem Alltag, rein in eine heile Welt zu entführen“, schreibt Beatrice Egli in ihrer Insta-Story.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

„Aber manchmal fehlen mir einfach die Worte. Es gibt so Tage wie heute, da übermannen mich die Bilder aus der Welt und ich weiß einfach nicht, wie man damit umgehen soll“, fährt sie fort. Besonders erschüttern tun sie aktuell die Bilder aus Afghanistan, die Brände in vielen Teilen der Welt, die Hochwasserschäden im Westen von Deutschland und das Erdbeben in Haiti.

Beatrice Egli begründet ihre kleine Instagram-Pause

„An solchen Tagen fällt es mir einfach schwer, die richtigen Worte zu finden oder Ausschnitte aus meinem heiligen, privilegierten Leben zu zeigen“, erklärt sie ihre kurzfristige Social-Media-Abstinenz. „Mein Herz ist bei euch! Mir stockt der Atem und ich habe Tränen in den Augen, während ich diese Zeilen schreibe.“

Was für traurige Worte von Beatrice Egli! Aber die Sängerin wird sicherlich schon bald wieder den gewohnten Content auf ihrem Instagram-Account liefern.

