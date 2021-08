Beatrice Egli teilt Bild vom Konzert – Dann entdeckt ein Fan DAS

Endlich ist es soweit: Beatrice Egli darf wieder auf die Bühne. Wer das Instagram-Profil der 33-jährigen Schweizerin in den vergangenen Wochen und Monaten beobachtet hat, der weiß, wie viel ihr das bedeutet.

Beatrice Egli bei ihrem Konzert in Bonn. Foto: IMAGO / Eibner

Dementsprechend emotional fielen auch die Eindrücke von Beatrice Egli nach ihren ersten Konzerten aus. Schon bei der Show von Florian Silbereisen merkte man, wie viel Spaß es der hübschen Schweizerin bereitet, wieder vor Fans auftreten zu dürfen. Doch da „musste“ sich Beatrice Egli ja noch die Bühne teilen.

Beatrice Egli: Endlich wieder Konzerte mit Fans

Mittlerweile darf Beatrice Egli aber auch wieder eigene Gigs spielen. So teilte die 33-Jährige ein Foto eines ihrer Konzerte auf Instagram. Wir sehen Beatrice Egli auf der Bühne sitzen. Sie singt. Vor ihr stehen die Fans.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht

Im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Sie steht immer wieder bei den Shows von Florian Silbereisen auf der Bühne

Sie sang auch schon mit Helene Fischer

Dazu schreibt Egli: „Danke für den wunderschönen, berührenden Abend gestern in Bonn! Ich habe es so genossen, euch endlich wieder so nah sein zu können und mit euch zu singen, zu lachen, zu feiern und zu tanzen! Danke!“

Beatrice Egli: Fan entdeckt DAS auf ihrem Bild

Doch ein Fan freute sich nicht nur über das Bild. Nein, die Anhängerin von Beatrice Egli entdeckte auch zwei Menschen auf dem Foto, die sie sehr gut kannte.

So erkannte sie nicht nur sich selbst, sondern auch gleich noch ihren Vater auf dem Bild, das Beatrice Egli geteilt hatte. Dementsprechend euphorisch schreibt sie bei Instagram: „Ich danke dir von ganzem Herzen für das superschöne Konzert. Endlich wieder Konzerte von dir. Ich bin sogar mit meinem Papa auf deinem Bild. Wie schön.“

Gerüchte gibt es viele über Beatrice Egli. Aber kaum eines ist so irre, wie dieses.