Beatrice Egli: Fans verdutzt – plötzlich taucht die Sängerin HIER auf! „Wow“

Für Beatrice Egli kann es karrieretechnisch eigentlich kaum besser laufen. Die Schweizerin ist einer der wenigen DSDS-Gewinner, die auch nach dem Sieg der Castingshow weiterhin musikalische Erfolge feiern dürfen. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass sie einen Rekord brach, bei dem selbst Schlager-Königin Helene Fischer ziemlich neidisch werden dürfte.

Außerdem hat Beatrice Egli 2024 die Ehre neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Loredana in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Ein echter Hammer! Und auch mit ihrer neuesten Ankündigung haut die 35-Jährige ihre Fans vollkommen vom Hocker – denn plötzlich ist sie HIER zu sehen.

Beatrice Egli leuchtet ab sofort über Berlin

„Seit gestern bin ich auf den ‚Out of Home‘-Flächen vor der Mercedes Benz Arena in Berlin mit meinem Amazon Original ‚Küss mich, halt mich, lieb mich‘ zu sehen. Habt ihr mich schon entdeckt?“, schreibt die blonde Frohnatur in einem Instagram-Beitrag am Samstag (16. Dezember).

Dazu teilt die Musikerin ein Video, in welchem die Leuchtreklame gut zu erkennen ist. Da können ihre rund 525.000 Instagram-Follower nur noch staunen. „Wow“, heißt es schlicht und einfach von einem Fan.

Beatrice Egli: Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen – und teilen liebe Worte

„Das hast du dir sowas von verdient!“, findet eine weitere Person. „Komme ich leider nicht dran vorbei. Freut mich aber für dich“, „Tolle Werbung! Das Lied ist wunderschön. Aber du bist die Schönste. Ich liebe alle deine Fotos“ und „Wow. Wie schön. Schade, dass ich gerade nicht in Berlin bin“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Na, diese lieben Worte ihrer Fans dürften bei Beatrice Egli doch runtergehen wie Öl…