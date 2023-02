Beatrice Egli enthüllt Album-Cover – Fans entsetzt: „Sieht extrem billig aus“

Ein Satz mit X, das war wohl nix. Nachdem Beatrice Egli feierlich das Cover zu ihrem neuen Album „Balance“ enthüllt, hagelt es bitterböse Kritik für die Schlagersängerin. Mit diesem Motiv haben ihre Fans nicht gerechnet.

Für Beatrice Egli ist ihr elftes Studioalbum ein „Neuanfang“, so auch der Titel ihrer ersten Single-Auskopplung. Dass die Schweizerin neue Wege einschlagen möchte, kommt bei ihren Anhängern jedoch gar nicht gut an. Sie erkennen die Beatrice, die im Jahr 2013 bei DSDS gewonnen hat, nicht wieder.

Beatrice Egli zeigt sich mit Mega-Ausschnitt auf neuem Album-Cover

Eigentlich sollte es ein Grund zur Freude für die Fans sein: Beatrice Egli bringt endlich ein neues Album auf den Markt. Als sie das Cover zur Platte sehen, vergeht einigen Followern jedoch die Vorfreude. Der überladene Schriftzug im Hintergrund ist einigen zu viel, den anderen stößt Beatrices neuer Look übel auf.

Zugegeben, das Bild gleicht eher einem Fan-Kunstwerk. Im Hintergrund prangt in Großbuchstaben der Name „Beatrice Egli“. In der Mitte posiert die Sängerin mit einem breiten Grinsen, roten Lippen, gewellten Haaren und einem XXL-Dekolleté. Vor der 34-Jährigen leuchtet der Albumtitel „Balance“ in hellgrünen Buchstaben auf.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans von Beatrice Egli enttäuscht: „Bist du das noch wirklich?“

Das Foto spaltet das Netz. Während die einen es gelungen und sehr ästhetisch finden, bemängelt der Rest der Follower, dass Beatrice Egli unnatürlich wirke. In zahlreichen Kommentaren verleihen die Fans ihrem Entsetzen Ausdruck:

„Meins ist es jetzt nicht so. Aber dir muss es gefallen. Es hat für meinen Geschmack zu viel Schrift im Hintergrund. Außerdem war ich noch nie ein großer Fan von hochgepushter Oberweite.“

„Alle anderen Albumcover sind viel schöner, weil du dort natürlich aussiehst.“

„Ich finde das Foto von dir passt für mich nicht zum schönen Album Titel ‚Balance‘. Da hat man das Coverbild einfach mit Buchstaben zugemüllt. Was man da mit dem Coverbild zum Ausdruck bringen will, erschließt sich mir nicht.“

„Mir gefällt das Cover ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sieht extrem billig aus.“

„Du siehst nicht aus wie du selbst, nicht so natürlich wie noch bei ‚Alles was du brauchst‘.“

„Man sollte mit der tollen Stimme überzeugen, nicht mit billiger Aufmachung. War das Kriterium ‚Stimme‘ nicht immer wichtiger als billiger Look?“

„Bist du das noch wirklich? Dir muss es gefallen und wenn das die Balance ist, dann gern. Es wirkt nicht natürlich, wofür du immer stehst! Schade, mich überzeugt es nicht.“

So mancher Nutzer behauptet sogar, dass ihn das Cover von Beatrice Egli stark an das „Rausch“-Cover von Helene Fischer erinnere. „Denke, sie macht jemanden gezielt nach und das gefällt mir nicht“, kritisiert eine Frau. Bleibt nur zu hoffen, dass Beatrice ihre Fans immerhin noch mit der Musik überzeugen kann.

Über den Titel ihres neuen Albums sagt Beatrice Egli: „Balance kann so vieles sein. Ausgleich. Ausgewogenheit. An altem Bewährten festhalten und trotzdem Neues wagen. Traditionelle Klänge und neue musikalische Einflüsse. Power und Ruhe. Kraft und Leichtigkeit. Laut und Leise. All das möchte ich euch mit meinem neuen Album schenken.“