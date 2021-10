Beatrice Egli: Jetzt will sie es verraten – „Auf Händen getragen“

Sängerin Beatrice Egli ist gerade in voller Vorfreude. Die 33-Jährige, die 2013 bei DSDS den Sieg kassierte und seither im Schlagergenre abräumt, hat tolle Neuigkeiten für ihre Fans.

Die können ihren Star aus der Schweiz bald im TV bewundern – diesmal allerdings in einem etwas anderen Format als bisher. Darin wird Beatrice Egli sogar auf Händen getragen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Beatrice Egli macht es offiziell – „auf Händen getragen“

Am Freitag (15. Oktober) läutet die neue Impro-Comedy-Show von Ralf Schmitz ein. Der Ex-„Take me out“-Star sorgt in „Halbpension mit Schmitz“ hoffentlich für allerhand Lacher. Doch mit DSDS-Sternchen Beatrice Egli als ersten Stargast dürfte das wahrscheinlich kein Problem sein. Schließlich hat sich die Schlagersängerin bereits in vielen TV-Formaten gezeigt und gute Laune bewiesen.

----------------------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

2021 bestieg sie im Rahmen einer Charity-Aktion das Matterhorn

----------------------------------------

Auf Instagram zeigt sie sich schon ganz aufgeregt: „Am Freitag werde ich auf Händen getragen“, schreibt Beatrice und postet dazu ein Bild aus der Sendung, auf dem sie tatsächlich von ihren Show-Kollegen getragen wird. Und weiter schreibt sie: „Denn da bin ich zu Gast bei „Halbpension mit Schmitz“ und freue mich auf einen lustigen Abend“.

Doch Beatrice Egli ist nicht allein dafür verantwortlich, Ralf Schmitz in lustige improvisierte Situationen zu bringen. Fester Bestandteil der Show sind neben dem Comedian:

Janine Kunze

Kathrin Osterode

Simon Pearce

Und als wäre das nicht schon Anlass für ihre Fans genug, einzuschalten, können die sich wahrscheinlich auch noch optisch auf eine ganz neue Beatrice Egli freuen. Erst vor wenigen Tagen überraschte die Bohlen-Entdeckung mit ganz neuem Look. Und schon auf dem ersten Szene-Foto aus der Show sieht man eine deutliche Veränderung bei Beatrice: Die wirkt mit ihrer Leder-Pants und der knalligen Tiger-Bluse doch glatt etwas cooler.

----------------------------------------

Mehr Themen zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli: Sat.1 macht es offiziell – jetzt darf's jeder wissen

Beatrice Egli überrascht mit ganz neuem Look – „Du siehst so HOT aus“

Beatrice Egli enthüllt Geheimnis über ihr Liebesleben – „Bei mir ist es tatsächlich so“

----------------------------------------

Sarah Engels teilt überraschendes Foto

Ein ganz besonderes Bild teilte jetzt auch Ex-DSDS-Star Sarah Engels. Nur so viel sei verraten: Mit diesem Foto rechneten ihre Fans aktuell wohl nicht. Hier mehr >>> (jhe)