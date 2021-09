Beatrice Egli enthüllt Geheimnis über ihr Liebesleben – „Bei mir ist es tatsächlich so“

Beatrice Egli plaudert nicht gerade viel über ihr Privatleben aus. Ob es einen Mann an ihrer Seite gibt, ist nicht bekannt.

Bei Instagram hat die Sängerin jetzt jedoch über ihr Liebesleben gesprochen. Dabei enthüllt Beatrice Egli ein Geheimnis.

Beatrice Egli packt über Song aus – „Dieses Lied spricht mir aus der Seele“

Erst vor kurzem brachte Beatrice Egli ihr neues Album „Alles was du brauchst“ raus. Aktuell stellt sie auf Instagram jeden einzelnen Song vor und erklärt, was sich hinter dem Text verbirgt. Dieses Mal war „Ich möchte fliegen, wenn da bloß nicht die Landung wär‘“ an der Reihe.

„Ich wollte fliegen – dieses Lied spricht mir aus der Seele, denn das Gefühl zu fliegen auf Wolke sieben, wenn da bloß nicht die Landung wäre. Das kam mir eines Abends in den Sinn“, verrät Beatrice Egli.

-------------------------------------------

Beatrice Egli | Refrain von „Ich möchte fliegen, wenn da bloß nicht die Landung wär‘“

Ich möchte fliegen auf Wolke Sieben

Wenn da bloß nicht die Landung wär'

Zu oft verbrannt, zu oft verrannt

Und dann wieder allein (wieder allein)

Ich möchte fliegen auf Wolke Sieben

Wenn da bloß nicht die Landung wär'

Zu viel riskiert, zu viel gespürt

Und dann wieder allein

-------------------------------------------

Dann packt sie aus: „Bei mir ist es tatsächlich so: Die Angst vor der Landung und vor der Realität, dass ist doch das, was die Liebe alltäglich macht und vielleicht nicht immer nur schön macht. Die Landung kann ganz schön weh tun.“

Das klingt so, als hätte Beatrice Egli dort schon selbst mal schlechte Erfahrungen müssen, die sie jetzt in dem Song mit ihren Fans teilt.

----------------------------------------

Mehr zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli spricht über Insta-Pause: „Habe Tränen in den Augen, während ich diese Zeilen schreibe“

Beatrice Egli: Ganz ohne Vorwarnung – DAS hat niemand kommen sehen

Beatrice Egli mit wichtiger Botschaft – es betrifft jeden Fan! „Ganz egal, was alle sagen“

----------------------------------------

Den Fans gefällt der Song richtig gut, sie feiern den Hit in den Kommentaren, teilen aber auch eigene Erfahrungen. „Super Song mit für mich eigenen Erfahrungen. Wenn man alles gibt, am Ende vor dem Nichts steht, das Herz gebrochen, die Seele verletzt, trotzdem sollte der Mut, die Hoffnung, zu neuer Liebe nie aufgegeben werden“, schreibt ein Anhänger.

Was Beatrice Egli über den Song „Ach wie gut, dass niemand weiß“ sagt, erfährst du hier! (fs)