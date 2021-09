Beatrice Egli mehrdeutig: „Diese Geschichten brauchen wir doch“

Bei Beatrice Egli läuft es gerade richtig rund. Die Schweizerin ist Dauergast bei den großen TV-Shows von Florian Silbereisen, und auch ihr neues Album „Alles was du brauchst“ kommt bei den Fans gut an.

Auf Instagram hat es sich Beatrice Egli nun zur Aufgabe gemacht über ihre neue Platte und auch die einzelnen Songs des Albums zu sprechen. Und die 33-Jährige wird dabei ganz schön privat.

Beatrice Egli: „Ich glaube jeder braucht doch seine kleinen Geheimnisse im Leben“

„Ich glaube jeder braucht doch seine kleinen Geheimnisse im Leben“, erzählt Beatrice Egli. „Und ja, auch ich habe die. Ich reise gerne, ich treffe gerne Menschen und da gibt es schon mal so Momente, in denen ich ganz kurz schockverliebt bin“, grinst die Sängerin verführerisch.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

In wen sie denn nun schockverliebt gewesen sei, das verriet die 33-Jährige nicht. Dafür aber etwas anderes. „Und da sage ich dann: Ach wie gut, dass niemand weiß, ich finde dich ziemlich sexy, ziemlich heiß. Und ich glaube, wir müssen alle ziemlich sexy durchs Leben gehen. Diese Geschichten brauchen wir doch.“

Beatrice Egli: Fans feiern neues Album

Und genau über diese Geschichten, so Egli, habe sie auf ihrem neuen Album gesungen. Bei den Fans kommt das gut an. „Hallo Beatrice, dein komplettes Album 'Alles was du brauchst' ist einfach nur großartig. Es ist auch toll, dass du uns zu jedem Song was sagst. Ich liebe alle Lieder von deinem Album“, schreibt beispielsweise ein Fan.

„Habe einfach die Grenze überschritten.“ Mit diesen Worten sorgte Beatrice Egli zuletzt für Sorgen bei ihren Fans. Was war passiert?