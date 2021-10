Beatrice Egli: Sat.1 macht es offiziell – jetzt darf's jeder wissen

Wer hätte das gedacht? Dass Beatrice Egli eine tolle Sängerin ist, dürfte für die wenigsten einem Geheimnis gleichkommen. Schließlich gewann die heute 33-Jährige die zehnte Staffel der RTL-Castingshow „DSDS“ und legte im Anschluss eine steile Schlagerkarriere hin.

Doch Beatrice Egli scheint auch noch andere Talente zu besitzen, die sie nun bei Sat.1 zeigen möchte. Richtig gelesen, Beatrice Egli wird zum Sat.1-Star.

Beatrice Egli bekommt eine Rolle bei Sat.1

So gab der Sender bekannt, dass Egli der erste Stargast in der neuen Impro-Comedy-Show von Ralf Schmitz sein wird. Der startet am Freitag (15. Oktober) mit seiner neuen Sendung „Halbpension mit Schmitz“ und bekommt gleich sympathischen Besuch aus der Schweiz.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Beatrice Egli wird von ihren Sat.1-Kollegen auf Händen getragen. Foto: SAT.1 / Guido Engels

Doch nicht nur Beatrice Egli und Ralf Schmitz werden zugegen sein. So zählt der Komiker Janine Kunze, Kathrin Osterode und Simon Pearce zu seinen Stammgästen. Dazu kommt noch Pierre M. Krause, der als Ansager so etwas wie die Spielleitung übernehmen wird.

Beatrice Egli: Wird die Sängerin DAS ausnutzen?

Eine besondere Aufgabe für Ralf Schmitz hat Sat.1 bereits im Vorfeld verraten. So wird Freitag der „Ja-Tag“ für Ralf Schmitz. Sprich: Der Komiker muss alle Fragen, Bitten und Wünsche mit „Ja“ beantworten.

Auf Beatrice Egli folgen übrigens weitere illustre Gäste. So haben Jenke von Wilmsdorff, Guildo Horn, Lisa Feller und „Fanta 4“-Legende Smudo ihr Kommen in den kommenden Wochen angesagt.

