Beatrice Egli: Mega-Projekt geplatzt! Jetzt herrscht bittere Gewissheit

Mit jedem ihrer Lieder landet sie einen Hit: Beatrice Egli gehört in der Schlagerbranche zu den ganz Großen. Spätestens nach ihrem Sieg bei DSDS kennt sie hierzulande fast jeder. Doch nicht nur mit ihrer Musik feiert die gebürtige Schweizerin einen Erfolg nach dem nächsten.

Denn die Schlagersängerin hat neben ihrem Podcast auch noch eine eigene Sendung im ZDF, welche sie moderiert. Vor einiger Zeit kündigte sie ihre eigene Autobiografie an. Doch wie Beatrice Egli vor Kurzem bekannt gibt, muss sie ihre Fans enttäuschen. Das Mega-Projekt fällt offiziell ins Wasser.

Beatrice Egli über geplatzte Autobiografie

Zahlreiche Promis haben sich während ihrer Karriere bereits als Autorin oder Autor probiert. Neben Biografien schreiben sie auch Enthüllungsbücher oder geben Tipps in Form von Kochbüchern und Co. Auch Schlagerstar Beatrice Egli hatte ein Buch in Planung. Mehr noch: Die Schweizerin verrät gegenüber „Krone.at“ nun, dass es bereits fertig ist.

Doch es wird niemals erscheinen. Denn Beatrice Egli hat einen folgenschweren Entschluss gefasst. „Ich habe in der Pandemie sogar an einem Buch geschrieben, es aber nie veröffentlicht. Ich hatte so viel Zeit und schrieb mit einer Autorin zusammen meine Vergangenheit auf. Es hat mir sehr geholfen, mich zu reflektieren, aber ich bin zu stark nach vorne ausgerichtet und habe keine Lust, meine Vergangenheit zu veröffentlichen. Das Buch ist jetzt eben für mich da und das ist auch gut so und damit abgeschlossen“, so die 35-Jährige.

Sängerin möchte Biografie für sich selbst nutzen

Eigentlich wollte Beatrice Egli ganz anders verfahren. Denn wie es scheint, lag ihr das Projekt am Herzen. Gegenüber „Heute.at“ sagt die Sängerin: „Das war anders geplant. Ich habe während des Schreibens gemerkt, das ist meine Geschichte und ich will sie nur für mich behalten. Dieses Buch bleibt für immer für mich geschrieben, das war meine Pandemiezeit, aber ich werde es nie veröffentlichen.“

Diese Nachricht dürfte viele Fans traurig gestimmt haben. Doch folgt jetzt ein Trostpflaster? Denn neulich deutet Beatrice Egli an, dass sie Lust hätte als Schauspielerin durchzustarten. Vor allem eine Rolle auf dem ZDF-„Traumschiff“ an der Seite von Florian Silbereisen scheint für sie attraktiv zu sein. Die Zeit wird es zeigen.