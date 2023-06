Beatrice Egli zeigt sich mit IHM! „Total unsympathisch“

Neben Stars wie Helene Fischer und Florian Silbereisen hat sie ihren Platz längst eingenommen. Für die Schlagersängerin Beatrice Egli könnte es momentan nicht besser laufen: Neben einem neuen Album und einer eigenen ZDF-Show geht die Schlagersängerin nun auch mit einem eigenen Podcast an den Start.

In dem Podcast „Egli Extrem – Der Podcast mit Beatrice Egli“ geht es in jeder Folge um eine Person aus Film, Fernsehen, Internet oder natürlich auch der Musik. Dabei weiß sie nie, welcher Promi auf sie warten wird. In der zweiten Folge ist ein bekannter Influencer zu Gast. Dieser sorgt bei einigen Fans allerdings eher für miese Laune.

Beatrice Egli trifft auf Jeremy Fragrance

„EGLI EXTREM – die neue Folge meines Podcasts ist jetzt draußen. Mein nächster Überraschungsgast ist kein Geringerer als Mr. Power Jeremy Fragrance. Na, wer hat richtig geraten?“, fragt Beatrice Egli ihre Fans auf Instagram. Dazu veröffentlicht sie am Donnerstag (22. Juni 2023) einen kurzen Einblick aus dem Tag, den die beiden zusammen verbracht haben.

In jeder Folge unternimmt Beatrice Egli etwas Aufregendes mit ihren Gästen. Nach dem Adrenalin-Kick lassen die Schlagersängerin und ihr Gast das Erlebnis erstmal sacken und sprechen über ihre Emotionen und Gedanken während der Extremsituation. Mit Jeremy Fragrance demoliert die gebürtige Schweizerin erstmal ein Auto.

Fans fällen eindeutiges Urteil

Während sich viele Fans der ehemaligen DSDS-Gewinnerin freuen, dass es eine neue Folge ihres Podcasts gibt, sind andere nicht ganz so glücklich. Der Grund: Sie sind von Jeremy Fragrance genervt. Viele Follower von Beatrice Egli kennen ihn erst gar nicht oder haben eher ein negatives Bild von dem Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmer:

„Liebe Beatrice, du bist so ein liebenswerter und besonderer Mensch für mich und auch ein Vorbild. Aber warum musst du dich ausgerechnet mit dieser Person treffen? Ich finde ihn total unsympathisch.“

„Ach Gott, sie hat den komischen Vogel kennengelernt.“

„Beatrice, dein Podcast ist sehr gut. Aber Jeremy Fragrance ist für mich kein normaler Mensch. Er ist ein Wichtigtuer.“

