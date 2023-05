Beatrice Egli: Bittere Abfuhr – Fans reißen schon Witze

Sie gilt als einer der Superstars des deutschen Schlagers: Beatrice Egli. Die Frau, deren Karriere einst in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ begann, schaffte es mit deutschen Texten in der Schlagerszene schnell nach oben.

Beatrice Egli hat ihre eigene TV-Show, ist Dauergast bei Megastar Florian Silbereisen und verkauft in Deutschland und auch in ihrer Heimat der Schweiz massig Platten. Doch auch für einen Schlagerstar, wie Beatrice Egli es zweifellos einer ist, gibt es einmal Rückschläge. So beim „Zucker Wag & Häusel“-Festival in Waghäusel am Samstagabend.

Beatrice Eglis Konzert in Waghäusel nur dürftig besucht

Dort sollte Beatrice Egli eigentlich als Star des Abends auftreten. Doch entweder hatte sich das nicht wirklich rumgesprochen, oder die Waghäuseler sind einfach keine großen Schlagerfans, denn das Konzert im Palastzelt war nur bedingt gefüllt.

Kurz vor Konzertbeginn sei das Zelt nur zu rund einem Drittel voll gewesen, berichtet die „Badische Neueste Nachrichten“. Eine Überraschung auch für die Fans, die es zum Konzert geschafft hatten. „Ich hätte erwartet, dass um diese Zeit vor der Bühne schon richtiges Gedränge herrscht. Normalerweise ist Beatrice Egli doch ein Publikumsmagnet. Trotzdem lassen wir uns die Vorfreude auf den Abend nicht verderben – der wird bestimmt super!“, berichtet Tanja Menk, die mit zwei Arbeitskolleginnen zum Konzert gekommen war, der Zeitung.

„Fast wie ein Wohnzimmer-Konzert“

Und Besucher Thorsten Fritz witzelt: „Das ist fast wie ein Wohnzimmer-Konzert. Ich habe schon mehrere Konzerte von ihr besucht und bin jedes Mal begeistert. Ist doch toll, dass man heute vor der Bühne ganz entspannt stehen und das Geschehen auf der Bühne hautnah erleben kann.“

Das sah Beatrice Egli sicherlich anders. Die Stimmung soll laut „Badische Neueste Nachrichten" aber trotzdem sehr gut gewesen sein. Und das ist doch schließlich das Wichtigste.