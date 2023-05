Beatrice Egli postet Bild: Fans mit eindeutiger Meinung – „Du bist NICHT zuckersüß“

Schlagerstar Beatrice Egli hat es wieder einmal geschafft: Mit einem Foto auf ihrem Instagram-Profil hat sie dafür gesorgt, dass ihre Fans zahlreich kommentieren und ihre Meinung zu ihrem Aussehen da lassen.

Dabei wünscht Beatrice Egli in einem scheinbar harmlosen Outfit ihren Anhängern einen schönen Sonntag – und gerade das scheint es den Followern angetan zu haben.

Beatrice Egli zeigt sich in einem grob gestrickten, weißen Pullover, der nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch am Rücken ausgeschnitten ist. Dadurch gibt sie den Blick auf ihre rote Unterwäsche frei und sorgt für Begeisterung bei ihren Anhängern.

Dazu schreibt die talentierte Künstlerin: „Wie ist denn euer Plan für heute? Cozy Sunday oder Tanz in den Mai? Wie auch immer: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag!“ Ihre Follower sind von dieser Aufnahme begeistert und lassen es sich nicht nehmen, in den Kommentaren zu schreiben, was sie von der Sängerin halten.

Beatrice Egli: Begeisterte Kommentare der Fans

Die Reaktionen auf das Foto sind durchweg positiv. Ein Fan schreibt: „Du bist NICHT zuckersüß, du bist bittersüüüüüß, liebe Beatrice. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt als dich und deine Musik…“ Ein anderer Follower kommentiert: „Das wünsche ich dir auch, liebe Beatrice. Tolles Bild von dir.“

Auch andere User lassen sich von Beatrice Eglis Charme anstecken und schreiben: „Hallo, liebe sympathische Beatrice. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, und das ist ein mega schönes Bild.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Wunderschönes Bild, wünsche dir einen schönen Sonntag.“ Andere wiederum hinterlassen Herzemojis oder einen Kussmund.

Das Foto zeigt einmal mehr, wie gut es Beatrice Egli versteht, ihre Fans in ihren Bann zu ziehen und sich immer wieder neu zu inszenieren. Die Schlagersängerin bleibt dabei stets authentisch und begeistert durch ihre positive Ausstrahlung und Natürlichkeit.