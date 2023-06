Bei ihren Liedern ist ein Ohrwurm garantiert: Beatrice Egli erobert die Schlagerwelt mit Hits wie „Volles Risiko“, „Irgendwann“ oder mein „Mein Herz“ im Sturm. Spätestens nach ihrem Sieg bei DSDS kennt sie hierzulande fast jeder.

Seitdem ging es für die Schlagersängerin steil bergauf. Zahlreiche Alben, ausverkaufte Touren, eine eigene TV-Show und dann noch ihr Podcast: Beatrice Egli ist eine viel beschäftigte Frau. Doch das Rampenlicht und die Öffentlichkeit sind gar nicht das, was sie wollte.

Beatrice Egli wollte nie prominent sein

Wo sie geht und steht, wird sie erkannt. Ein Fan-Foto hier, ein Autogramm da. Für die Schlagersängerin ist das gang und gäbe. Doch gefällt ihr das Leben als Prominente? In einem Interview mit dem Kölner „Express“ macht die Schweizerin nun eine unerwartete Beichte.

Rückblickend auf ihre Karriere würde sie sich heute einige Tipps geben: „Geh weiter deinen Weg, glaube an dich und lass dich nicht verwirren von außen. Auch wenn es viele Meinungen und immer mehr Meinungen über dich gibt. Suche keine Bestätigung von außen, schau ganz tief in dich rein und suche alles, was du vermisst, was du brauchst, tief in dir. Lass dein Herz deinen Kompass sein. Ein Leben in der Öffentlichkeit zu führen oder prominent zu sein, war nie mein Ziel oder mein Traumjob.“

Überraschendes Geständnis von Beatrice Egli

Weiter erzählt die 35-Jährige: „Ich glaube, wenn ich singen könnte, ohne dabei berühmt zu sein und den Menschen trotzdem etwas Gutes und die Leichtigkeit, das Positive mitgeben könnte, würde ich vielleicht diesen Weg wählen. Aber die Öffentlichkeit gehört dazu und gleichzeitig ist es ein absolutes Privileg. Ich werde immer meine Stimme nutzen, um nicht nur musikalisch auf Themen aufmerksam zu machen. Daher ist es ein absolutes Geschenk, dass ich diese Öffentlichkeit habe und dass ich meine Liebe zur Musik mit so einer großen Masse leben darf.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Nachdem ihr neues Album rausgekommen ist, steht bald wieder ein Auftritt von Beatrice Egli auf dem Programm. Im Juli ist sie nämlich beim Schlagerbooom dabei. Die Fans dürften dabei vor allem auf den Auftritt mit Florian Silbereisen schauen.