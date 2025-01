Beatrice Egli teilt Bauchfrei-Foto – Fans flippen aus

Beatrice Egli (36) gehört zu den erfolgreichsten und charismatischsten Stars der deutschsprachigen Schlagerszene. Mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer starken Performance als DSDS-Jurorin hat sie sich einen festen Platz im Herzen ihrer Fans erobert.

Der Schlager-Star aus der Schweiz weiß genau, was er an ihnen hat. So richtet sie sich immer wieder auf nahe und authentische Weise via Instagram an ihre Follower. Dabei gibt sie nicht nur Einblicke in ihr Leben, sondern inspiriert regelmäßig mit positiven Botschaften.

Beatrice Egli begeistert Fans

So auch durch ein am 10. Januar 2025 gepostetes Foto, das sie strahlend in einem eleganten, dunkelbraunen – und bauchfreien (!) – Abendkleid präsentiert.

Darunter setzt sie tiefgründige Worte: „Glaube an Wunder, Liebe und Glück – schau doch nach vorn und nicht zurück. Ich liebs, diese kleinen und großen Wünsche mit einer WUNDERkerze ins Universum zu senden. Und damit wünsche ich euch einen schönen Start in ein WUNDERvolles Wochenende.“

Mit diesen inspirierenden Zeilen richtet sich die 36-Jährige an ihre treue Fangemeinde. Wenig verwunderlich, dass ihre Fans von dem Schnappschuss regelrecht fasziniert sind. Dies zeigt sich an einer Vielzahl von Lobeshymnen und euphorischen Reaktionen.

