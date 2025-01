Beatrice Egli hat Geschichte geschrieben – „So verdient“

Beatrice Egli – die Schweizer Schlagersängerin und TV-Moderatorin, die durch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2013 Bekanntheit erlangte. Doch der Sieg der zehnten Staffel war lediglich der Beginn von etwas ganz Großem!

Bereits im März 2014 erhielt sie den deutschen Echo in der Kategorie „Newcomer des Jahres (international)“. In den Folgejahren produziert sie einen Mega-Hit nach dem anderen. Im März 2021 nahm sie an der zweiten Staffel von „Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert“ teil. Seit 2022 moderiert sie Die Beatrice Egli Show, 2023 wechselte Egli zum Plattenlabel Ariola und brachte das Duett „Das wissen nur wir“ mit Florian Silbereisen heraus. Nun setzt Beatrice Egli aber noch einen oben drauf!

Beatrice Egli bricht erneut Rekorde

Ihr neues Plattenlabel Ariola verkündet die großen Neuigkeiten nun auf seinem Instagram-Account: „Beatrice Egli bricht erneut Radio-Rekorde. Die Künstlerin landet 2024 das dritte Jahr in Folge auf Platz eins der konservativen Pop-Airplay-Jahrescharts. Ein Erfolg, den bisher kein anderer Artist seit Aufzeichnung der Charts bei MusicTrace im Jahr 2007 verzeichnen konnte. Alle drei #1-Singles stammen von ihrem Gold-zertifizierten #1-Album „Balance“.“

Das im Juni 2023 veröffentlichte Album „Balance“ konnte den ersten Platz in Deutschland und in der Schweiz erreichen. 2022 landete Beatrice Egli mit ihrer Single „Volles Risiko“ erstmalig den konservativen Pop-Radiohit des Jahres. 2023 folgte mit der namensgebenden Single zum Album „Balance“ ein weiterer Nummer-1-Hit.

Mit dem Titel „Du, Du, Du“, kann sie ihre Erfolgsserie fortsetzen – zum dritten Mal!

Beatrice Egli hält Schlager am leben

Wie die Kommentare unter ihrem Instagram-Beitrag zeigen, freuen sich ihre Fans von ganzem Herzen für sie:

„Herzlichen Glückwunsch. So verdient!“

„Herzlichen Glückwunsch zu diesem mega Erfolg. Das hast du dir sowas von verdient!“

„Hast du von Herzen mehr als verdient. Jede Sekunde an Arbeit die darin steckt war und ist es einfach wert wie man sieht! Wir lieben dich.“

„Ich bin so stolz auf dich! Und was ich am aller schönsten finde, du hast in all‘ den Jahren deine Herzlichkeit nie verloren!“

Seit über zehn Jahren zählt Beatrice Egli nun zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen des deutschsprachigen Pop-Schlagers. Mit einem Mix aus modernen Sounds, zeitgemäßen Texten und ihrem besonderen Schweizer Charme lockt die DSDS-Gewinnerin vor allem auch jüngere Fans ins vermeintlich altbackene Schlager-Genre.