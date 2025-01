Beatrice Egli: Video stellt Fans vor unlösbare Aufgabe

Obwohl Schlager-Star Beatrice Egli nicht mehr jede Woche als „Deutschland sucht den Superstar“-Jurorin auf den deutschen TV-Bildschirmen zu sehen ist, bleibt sie ihren Fans dennoch sehr nah.

Hierfür nutzt sie ihren Instagram Account, auf dem sie ihre Follower mit vielfältigen Aufnahmen von sich fasziniert. Aktuell sticht dabei besonders ein Video ins Auge, welches zwei ganz unterschiedliche Facetten der Schweizerin zeigt. Die Fans sind komplett aus dem Häuschen. Sie können sich gar nicht entscheiden, welche Version von Beatrice sie lieber mögen.

Beatrice Egli stellt Fans vor die Qual der Wahl

Am Samstag (4. Januar 2025) nutzte Beatrice Egli ihr Wochenende, um sich an ihre geliebten Fans zu wenden. Dabei geht es um die Wahl des beliebtesten Samstagabend-Outfits.

So postete die Sängerin einen Clip, der sie während ihres DSDS-Jobs zeigt. Dabei wählt der RTL-Star folgende Zeilen: „Samstagabend: Jogger oder Glitzerkleid – das ist hier die Frage!“ Strahlend präsentiert sie sich in der Garderobe im smarten Joggingstyle und am Jurytisch im edlen und glitzernden Kleid.

Was sich dann aber ereignete, hätte Beatrice Egli wahrscheinlich niemals für möglich erachtet. Ihre Fans zeigten sich fasziniert von den unterschiedlichen Seiten der Schweizerin. Dabei schlug ihr Clip nicht nur in Deutschland und seinen Nachbarländern hohe Wellen, sondern überraschte auf der ganzen Welt!

Hier ein kleiner Auszug der Fanreaktionen:

„Beides super!“

„Egal was du trägst, auf jeden Fall für dich.“

„Es steht dir beides so gut!“

„Kommt auf die Situation an – ob feierlich oder alleine zu Hause. Dir steht beides perfekt“

„Bir tanesin aşkım.“ (türkisch = Meine einzige Liebe)

„Du siehst wunderschön aus.“

„Es steht Dir alles sehr gut. Sexy Frau liebe Beatrice Egli.“

„Dein Lachen ist so erfrischend in dieser dunklen Welt.“

„Lindíssima (portugiesisch = wunderschön).“

Das Zitat „Gegensätze ziehen sich an“ müsste man also gar in „Gegensätze von Beatrice Egli ziehen ihre Fans an“ umdeuten.