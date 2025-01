Beatrice Egli: Kleid zeigt mehr, als es verdeckt – „Liebe diese Einblicke“

Beatrice Egli zieht auf der Bühne mit ihrer Stimme viele Menschen in den Bann und gibt auch in der ,,DSDS“-Jury eine starke Figur ab. Ein Post auf Instagram offenbart nun aber ganz neue Facetten des sympathischen Schlager-Stars aus der Schweiz. Die finalen Recalls vor dem großen Finale von ,,Deutschland sucht den Superstar 2024″ am Samstag (9. November) sind vorbei.

Genauso wie die Sänger, Sängerinnen und Fans kann es auch die Jury kaum erwarten und fiebert dem großen Showdown entgegen. Dabei ist ein Beitrag von Beatrice Egli bei Instagram vor der Ausstrahlung des finalen ,,DSDS“-Recalls auf Kreta eine Überraschung für viele ihrer Fans.

Beatrice Egli: Echter Eyecatcher

Unter den kretischen Sonnenstrahlen posiert sie dabei in einem hautengen beigen Kleid auf mehreren Fotos und Videos kurz nach der Bekanntgabe der Finalplätze während des Recall-Drehs. Eigentlich wollte sie nur auf das ,,DSDS“-Recall-Finale um 20:15 Uhr am Mittwoch aufmerksam machen.

Was dann aber geschah, konnte sie sich einfach nicht vorstellen. Viele der User verloren ,,Deutschland sucht den Superstar“ aus den Augen und konzentrierten sich viel mehr auf den eigentlichen Eyecatcher des Beitrags – nämlich das elegante Kleid und Beatrices Optik. Dies zeigt sich an ganz vielen Kommentaren weitestgehend männlicher Nutzer, die ihren Augen kaum trauen konnten.

Sie waren regelrecht fasziniert von den vielen Einblicken, die das Kleid gewährte. Als Reaktionen auf den aufreizenden freizügigen Look folgte eine Vielzahl von Komplimenten:

,,Echt ne sehr hübsche Frau.“

,,Ooh, sehe ich da ein Piercing?“

,,Bildschön und sowas von begehrenswert. Ich wäre gern an deiner Seite.“

,,Ich liebe diese Einblicke!“

,,Bea, mein Liebling, du bist wunderschön wie immer und ich freue mich auch schon auf das Finale. Ich freue mich eigentlich immer auf DSDS, da ich dann anschauen kann. Mein hübscher Schatz!“

,,Es gibt nichts Schöneres als dich!!! I am losing my mind!!! Forever Number One!!!“

,,Kurviges Kleid“

Man könnte die Liste ewig weiterführen. Ein Effekt des Posts: Unter den Zuschauern beim DSDS-Finale am Samstagabend (9. November) könnten auch viele männliche Fans gespannt vor dem Fernseher sitzen und hoffen, dass Beatrice wieder so einen heißen Look wählt.