„Bauer sucht Frau“-Star Till Adam mit trauriger Nachricht – er ist unheilbar krank

Traurige Gewissheit bei „Bauer sucht Frau“-Star Till Adam: Der Reality-TV-Star macht seine unheilbare Krankheit öffentlich. Nachdem der 34-Jährige eine Pause von den sozialen Medien machte, meldet er sich jetzt bei seinen Fans mit schlechten Nachrichten.

Nach monatelanger Funkstille auf dem Instagram-Kanal von Till Adam machen sich die Fans sorgen um ihn. Als er neulich sein erstes Lebenszeichen im neuen Jahr 2023 von sich gibt, fackelte die TV-Bekanntheit nicht lange und sprach Klartext über seine Diagnose.

„Bauer sucht Frau“-Star Till Adam leidet an Autoimmunerkrankung

Mit seiner Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ wurde Till Adam bekannt. Danach folgte das Format „Temptation Island“, wo er seiner damaligen Freundin sogar vor laufender Kamera einen Heiratsantrag gemacht hat. Jetzt sorgt er mit dieser Nachricht für schockierte Fans.

In einer Instagramstory erzählt der 34-Jährige jetzt: „Leider Gottes ist es keine Krankheit, die nicht komplett wieder verschwindet. Eine Autoimmunerkrankung ist das. Schöne Scheiße, das heißt: unheilbar.“

Er leidet unter Colitis Ulcerosa, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung. Doch mit den richtigen Medikamenten herrscht keine akute Lebensgefahr, betont Till Adam.

„Bauer sucht Frau“-Star Till Adam sucht Rat bei Fans

Kaum auszumalen, wie man sich nach so einer Diagnose fühlen muss. Der 34-Jährige wendet sich zunächst an seine Instagram-Community und bitte diese um Rat: „Vielleicht hat das der ein oder andere ja schon mal gehört beziehungsweise hat diese Krankheit ja selber und kennt sich damit vielleicht ein bisschen besser aus, weil er das sein Leben schon über einen längeren Zeitraum hat. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Wunderheilmittel, was man dagegen tun kann, was ratsam ist.“

