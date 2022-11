„Bauer sucht Frau“: RTL sorgt für Klarheit – Fans kommen die Tränen

Wie süß sind die beiden denn bitte? Man hätte es in den vergangenen Wochen schon ahnen können, nun jedoch sorgt RTL endlich für Klarheit. „Bauer sucht Frau“ hat das nächste Traumpaar gefunden. Und es sind: Max und Anna.

Der Jungbauer aus Rheinland-Pfalz und die 22-Jährige haben Nägel mit Köpfen gemacht und sind nach der Hofwoche von „Bauer sucht Frau“ ein Paar. Ganz offiziell hat der Jungbauer dabei seine Angebetete gefragt, ob sie denn nicht seine feste Freundin sein wolle.

„Bauer sucht Frau“-Traumpaar gefunden

„Was war denn dein Ziel“, hatte Anna ihren Max noch ganz provokant gefragt. Und da kam der 26-Jährige endlich aus sich heraus. „Mein Ziel war es, ein supertolles Mädel kennenzulernen. Und ich denke, ich habe es kennengelernt. Da bleibt nur noch die Frage, ob wir offiziell zusammen sein wollen. Also ich würde sagen, ich würde wollen. Jetzt kommt es auf dich an“, strahlte der Jungbauer.

Und beim Blick ins Gesicht von Anna konnte der Zuschauer schon sehen, auf genau diese Worte hatte die Hofdame gewartet. „Das ist mega-schön, das zu hören. Das geht schon nah. So ein warmes Gefühl im Herz. Irgendwie auch erleichternd, weil ich das niemals gedacht hätte, dass so etwas in einer Woche passieren kann, und dass es uns beiden so geht“, resümiert die 22-Jährige im Einspielfilmchen, um dann endlich die erlösenden Worte zu sagen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ja, ich wäre auf jeden Fall gerne deine Freundin!“ Wie süß! Das sahen auch die Fans so, denen bei Instagram reihenweise die Tränen kamen. „Ich habe noch nie in meinen Leben jemanden etwas so sehr gegönnt wie den beiden! Hatte auch Tränen in den Augen, weil ich mich so gefreut habe. So ein sympathisches, authentisches Paar“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin.

Mehr Nachrichten:

Eine andere ergänzt: „Was für ein rührendes, emotionales Ende. Ich freue mich so sehr für Max und Anna. Max hat endlich eine Freundin. Und man hat es förmlich gespürt, es fielen ihm tausend Steine ab. Überglücklich und zu Tränen gerührt sagte er, ich hab eine Freundin. Und man gönnt es ihm von ganzem Herzen. Viel Glück euch beiden und auf dass eure Liebe noch stärker wird. Für mich das Traumpaar dieser Staffel.“

Während eine dritte RTL-Zuschauerin bei Instagram schreibt: „Oh mein Gott, ich hatte gerade Pipi in den Augen. So süß, die beiden.“ Eine neue Folge „Bauer sucht Frau“ hat RTL am Dienstag, dem 1. November 2022 im Programm. Oder schon vorab bei RTL Plus.