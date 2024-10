„Bauer sucht Frau“: Kandidatin sagt plötzlich ab – ist ER der Grund?

Die Kuppel-Show „Bauer sucht Frau“ kehrt alljährlich ins Programm von RTL zurück – dieses Jahr allerdings mit einem Paukenschlag! Denn zum 20. Jubiläum gehen in dem Format so viele Landwirte und Landwirtinnen wie noch nie an den Start. Dabei träumen alle nur von einem: Auf dem Scheunenfest und der anschließenden Hofwoche den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden.

Doch leider liegen Wunschvorstellung und Realität nicht immer nah beieinander. So muss eine Bäuerin schon gleich am Anfang wieder Abschied nehmen.

„Bauer sucht Frau“: Es fiel sofort auf

Am Montagabend (30. September) war es endlich so weit! „Bauer sucht Frau“ zog wieder im TV-Programm ein und punktet in der 20. Staffel direkt mit 13 Episoden. Bereits vor Ausstrahlung des Formats stellte RTL die Kandidaten vor. Auch Pferdeliebhaberin Chiara Maria sollte ihren Traummann durch die Kuppel-Show finden. Dabei hatte sie klare Vorstellungen von ihrem potenziellen Partner: Blaue Augen, kräftige Statur und gewillt, zu ihr auf den Hof zu ziehen.

Aber dazu kam es nicht. Denn überraschend tauchte die Landwirtin gar nicht beim Scheunenfest auf. Doch was steckt hinter ihrem plötzlichen Ausstieg?

„Bauer sucht Frau“: Kandidatin spricht Klartext

Glück in der Liebe hat Chiara scheinbar außerhalb von „Bauer sucht Frau“ gefunden. Schon Ende August posierte sie sichtbar verliebt mit einem Mann an ihrer Seite, postete mehrere Bilder mit ihm auf TikTok. Dazu schrieb sie unter anderem Hashtags wie „Couple Goals“ oder „Mein Schatz.“

Chiara selbst bestätigte zwar konkret keine Beziehung, erklärte aber in einem Statement: „Ich habe aus persönlichen Gründen abgesagt und möchte auch nicht mehr in die Öffentlichkeit.“

RTL meldete sich nach dem Vorfall ebenfalls zu Wort und erklärt: „Neben Chiara sind weitere Bauern nicht mehr dabei. Die genauen Gründe nennen wir nicht. Manche verlieben sich zwischendurch, anderen ist der Trubel zu viel.“