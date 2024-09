„Bauer sucht Frau“: Fans auf 180 – „Körperliche Schmerzen“

Es ist wieder so weit! „Bauer sucht Frau“, die wohl kultigste Kuppelshow im deutschen Fernsehen, kehrt am Montagabend (30. September) auf die Bildschirme zurück – und das mit einer Jubiläumsstaffel, die es in sich hat. Seit 20 Jahren sorgt das Erfolgsformat dafür, dass Landwirte und Landwirtinnen aus ganz Deutschland ihre große Liebe finden.

Moderiert von RTL-Star Inka Bause verspricht auch diese Staffel jede Menge Emotionen, romantische Augenblicke und vielleicht sogar das ein oder andere Happy End. Doch bei den Zuschauern fällt der Blick in der ersten Folge zunächst gar nicht auf die Kandidaten selbst, sondern auf etwas ganz anderes!

„Bauer sucht Frau“: Fans fällt es direkt auf

Seit Jahren ist „Bauer sucht Frau“ eine der beliebtesten Kuppel-Shows in der TV-Landschaft. Dabei kann sich der Erfolg des Formats schonmal sehen lassen! Ein Blick auf die 19. Staffel zeigt: Im Jahr 2023 lernten sich Milchbauer André und Julia kennen und es läuft bei den beiden immer noch prächtig.

Auch Pferdewirtschaftsmeister Hans und seine Elke führen seit der „Bauer sucht Frau“-Staffel im Jahr 2023 eine Beziehung. Ob solch ein Liebesglück wohl die kommenden Landwirte und Landwirtinnen ebenfalls ereilen wird? Fest steht dabei schonmal eins: Die Zuschauer achten nicht nur darauf, dass die Chemie zwischen den Bauern und den Kandidaten stimmt, sondern auch, ob die Garderobe passt!

„Bauer sucht Frau“: Zuschauer werden deutlich

Traditionell ziehen nämlich einige Kandidatinnen ein Dirndl zum Scheunenfest der Kuppel-Show an, um ihr Gegenüber von sich zu überzeugen. Doch die Auswahl der Trachten schmeckt einigen Zuschauern so gar nicht! Auf „X“ tauschen sich Fans über die Outfit-Wahl der Teilnehmer aus.

+++Karriere-Aus bei „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause? Moderatorin lässt tief blicken+++

„Die Dirndl bereiten mir körperliche Schmerzen“, „Mehr schlechtsitzende Dirndl, als auf dem Oktoberfest“ oder „Sollte einer der Bauern eine Frau mit Stil bei der Kleiderwahl bevorzugen, hat er leider Pech“, kritisieren einige Fans.

Wie gut, dass es bei „Bauer sucht Frau“ nicht nur auf die Outfitwahl der Kandidaten ankommt, sondern auch, ob der Funke in der Sendung überspringt.