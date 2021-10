„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer traurig: „Echt mega deprimierend“

Das Wetter, das derzeit in Deutschland herrscht, ist jetzt nicht unbedingt das absolute Wohlfühlwetter. Kühle Temperaturen, starker Wind, dazu ein gefühlter Dauerregen. Da kann man schon mal dezent genervt sein. So ergeht es gerade auch „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer.

Die hübsche Blondine ist gerade erst von einem Urlaub auf den Seychellen wiedergekommen, in dem sie sich zusammen mit ihrem „Bauer sucht Frau“-Herzens-Landwirt Patrick Romer die Sonne hat auf den Bauch scheinen lassen. Da ist es wohl verständlich, dass Antonia Hemmer das deutsche Wetter nicht unbedingt zusagt.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer kämpft mit dem Wetter

„Jetzt wollte ich gerade beginnen mit den Worten: 'Ein Glück regnet es nicht mehr', jetzt fängt hier gerade schon wieder das Tröpfeln an“, beschwert sich Antonia beim Waldspaziergang mit Hündchen Mogli.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Uwe Abel nahm 2021 als Kandidat bei „Promi Big Brother” teil

Antonia weiter: „Heute Morgen bin ich aufgestanden und dachte mir, joa, da sind sie, die Depressionen. Nein, Spaß. So schlimm war es natürlich nicht, aber so ein Wetter kann einen echt krass runterziehen. Also ich kann wirklich alle Menschen verstehen, die sagen: 'Ich wandere wegen so eines Wetters einfach aus.' Das ist echt mega deprimierend“, so die RTL-Kandidatin sichtlich traurig. Sie hat es gerade nicht leicht, das Wetter, die räumliche Trennung von ihrem Schatz Patrick.

„Bauer sucht Frau“: Unangenehmes Erlebnis im Urlaub

Naja, der nächste Frühling kommt bestimmt. Und ansonsten kann sich Antonia ja immer noch die Sonnenbilder aus dem Urlaub ansehen. Auch wenn dort nicht alles nur Eitel-Sonnenschein war, wie Antonia am eigenen Magen feststellen musste. Was passiert war, liest du hier.