Dass man bei RTL wirklich die große Liebe finden kann, zeigten schon Anna und Gerald Heiser oder Narumol und Josef. Kennen und lieben gelernt hatten sich die Paare bei „Bauer sucht Frau“. So wie Jörg und Patricia aus der Staffel von 2022. Für die beiden endete die Hofwoche mit einem Versprechen, der Liebe eine Chance zu geben und das, obwohl sie eine große Distanz trennt. Denn er wohnt in Hessen und sie in Nordrhein-Westfalen.

Zusammenziehen wollten sie vorerst nicht und so pendelten die beiden „Bauer sucht Frau„-Kandidaten. Auf Instagram teilten sie auch 2023 immer wieder Einblicke in ihr Liebesleben. Doch damit ist jetzt Schluss. Am Montagabend (10. Juli) gaben die beiden hier ihre Trennung bekannt.

„Bauer sucht Frau“-Paar ist getrennt

Mit einem romantischen Pärchen-Foto und einer emotionalen Nachricht informiert das Paar seine Fans über das Liebes-Aus. „Wir waren frei, wir waren unendlich. Wir spürten die Luft, wir spürten den Wind. Wir spürten die Liebe, wir spürten, wer wir sind. Wir waren Eins. Wir waren glücklich, wir waren wir“, heißt es hier.

Und weiter: „Nun sind wir zwei, jeder für sich , jeder allein. Der Schmerz in der Seele, das Herz voller Tränen. Was ist uns geblieben? Nur noch schöne Erinnerungen, denn es ist eine Entscheidung gefallen, vielleicht zu schnell, vielleicht zu unüberlegt, ich weiß es nicht.“

Jörg und Patricia geben Trennung bekannt

Der Wortwahl nach zu urteilen, ist es Patricia, die diese Zeilen schreibt und ihren Gefühlen freien Lauf lässt. „Der Schmerz ist da, doch das ist die Konsequenz, die man hat, wenn man Entscheidungen trifft. Es muss nicht immer die Richtige sein, doch manchmal lässt sich etwas nicht ungeschehen machen.“

Genaue Hintergründe zum Beziehungs-Aus gibt es zwar keine, doch die Wahl der Hashtags ist eindeutig. Hier wurden die Wörter „Trennung“, „Schmerz“, „einsam“, „allein“, „Liebeskummer“ und „Neue Wege“, verwendet.

Damit dürfte das Kapitel Jörg und Patricia vorerst geschlossen sein.