„Bauer sucht Frau“-Star zeigt sich nach operativem Eingriff – es ist kaum zu übersehen

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser und ihr Mann Gerald haben Deutschland den Rücken gekehrt und sind gemeinsam nach Namibia ausgewandert. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern leben sie auf einer Farm. Über Instagram hält die 32-Jährige ihre Fans dabei immer auf dem Laufenden.

Doch aktuell jagt im Leben des „Bauer sucht Frau“-Paares ein Unglück das nächste. Erst der schwere Autounfall von Anna, bei dem glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen ist. Und dann wird auch noch die Farm der kleinen Familie von einem Brandstifter in Flammen gesetzt. Nun meldet sich die gebürtige Polin jedoch mit guten Nachrichten.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser unterzieht sich wichtiger OP

Wie Anna Heiser am Mittwoch (31. Mai) auf Instagram teilt, hat etwas machen lassen. Doch nicht etwa eine Brustvergrößerung oder eine Unterspritzung der Lippen. Die zweifache Mutter hat sich am Kiefer operieren lassen.

„Mein Überbiss ist so stark, dass ich ohne diese OP gar nicht richtig kauen könnte“, schrieb die Influencerin neulich. Für diesen wichtigen Eingriff, machte sich Anna Heiser sogar auf den Weg in die Heimat und begibt sich Ende März in Deutschland in Behandlung.

Unterschied deutlich sichtbar

In dem Instagramvideo sieht man die Entwicklung des Kiefers in Form von zahlreichen Bildern der zweifachen Mutter. Vor allem in einem Vorher-Nachher-Vergleich ist der Unterschied deutlich sichtbar.

Dazu schreibt sie: „Sagittale Spaltung des Unterkiefers und mein Weg danach. Bevor ich mich für eine Zahnspange entschieden habe, wusste ich, dass ich dann die OP der Unterkiefer-Verlängerung machen muss, denn ich sonst nicht richtig kauen könnte. Der Weg war nicht leicht und ich habe immer noch kaum Gefühl in meinem Kinn, aber ich bereue die Entscheidung nicht.“

