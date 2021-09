„Bauer sucht Frau“: Antonia und Patrick lüften Geheimnis – jetzt kann's jeder sehen

Endlich mal raus aus dem Alltagsstress und rein in Bikini und Badehose. Diesen Wunsch hatte wohl auch das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Antonia Hemmer und Patrick Romer.

Verständlich. Hatte es doch besonders „Bauer sucht Frau“-Kandidatin und Ex-Nacktmodel Antonia Hemmer in der jüngeren Vergangenheit alles andere als leicht.

„Bauer sucht Frau“: Antonia und Patrick machen sich auf große Reise

Mit starken Schmerzen im Unterleib hatte sich die Anfang Zwanzigjährige ins Krankenhaus einliefern lassen. Ärzte musste ihr eine Zyste an den Eierstöcken entfernen. Mittlerweile geht es Antonia wieder besser. Und spätestens jetzt wohl auch bestens.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Uwe Abel nahm 2021 als Kandidat bei „Promi Big Brother” teil

----------------------------------------

Antonia und Patrick haben nämlich endlich das Geheimnis gelüftet, welcher Urlaubsort ihnen in den nächsten Tagen zur Entspannung verhelfen soll.

Und die beiden hatten vorab ein ganz schönes Bohei veranstaltet, hatten ihre Fans sogar rätseln lassen. „Keine Malediven, kein Dubai... so viel sei verraten“, schrieb Antonia schon am Flughafen Frankfurt sitzend.

„Bauer sucht Frau“: Antonia und Patrick werden HIER landen

Dann jedoch ließen die beiden endlich die Bombe platzen. „Es geht auf die Seychellen“, ist Antonia Hemmer überglücklich. Sie sei bereits vor drei Jahren mit ihrer Mutter dort gewesen und es sei eines der schönsten Reiseziele, das sie jemals gesehen habe. Na dann drücken wir ihr mal die Daumen, dass der Liebesurlaub mit Patrick noch schöner wird als der Familienurlaub mit Mama.

Damit jeder sehen kann, wie schön es auf den Seychellen ist, teilten die beiden auch direkt die ersten Eindrücke per Video. Da kann man wirklich neidisch werden.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

----------------------------------------

Wie schlecht es Antonia Hemmer wirklich ging und was ihr der Arzt riet, liest du HIER.

In den neuen Folgen von „Bauer sucht Frau International“ geht es heiß her. Kandidatin Isolde ist sogar im „Angriffsmodus“. Was das für ihre Konkurrentin bedeutet, erfährst du hier.