„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser rechtfertigt sich für neue Fotos – „Ich bin keine Rabenmutter“

Im Januar wurden die „Bauer sucht Frau“-Stars Anna und Gerald Heiser endlich Eltern. Der Weg dahin war kein einfacher, denn im Jahr 2020 erlitt Anna eine Fehlgeburt. Der Traum von der eigenen Familie war zunächst geplatzt.

Umso glücklicher war die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin also, als sie Anfang 2021 endlich ihren Sohn in den Armen halten konnte. Nach all den Strapazen gönnte sich die 31-Jährige nun eine kleine Auszeit – und das ganz ohne ihr Baby.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna entspannt im Luxus-Spa – und das ganz allein

Bei Instagram teilte die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit zwei Fotos von sich im schwarzen Badeanzug und mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Anna sieht erholter denn je aus. Aufgenommen wurden die Bilder in einem Luxus-Spa in Windhuk, der Hauptstadt von Namibia.

Zu den Schnappschüssen von sich im Pool der Anlage schrieb Anna: „Ja, das war definitiv die richtige Entscheidung. Und nein, ich bin keine Rabenmutter.“ Klare Worte an diejenigen, die meinen, eine Mutter dürfe nicht einmal einen Tag ohne ihr Kind verbringen.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Fans stehen Anna bei: „Jede Mama braucht mal eine Auszeit!“

Unter den 136.000 Menschen, die Anna Heiser bei Instagram folgen, lauern leider auch einige missgünstige Personen, die nur darauf warten, dass die RTL-Darstellerin einen Fehler macht.

In den Kommentaren erhielt Anna aber zum Glück reichlich Zuspruch für ihre Auszeit vom Mama-Dasein. „Jede Mama braucht mal eine Auszeit! Es ist schließlich ein 24-Stunden-Job, wenn auch der schönste der Welt! Genieß die Zeit in vollen Zügen“, sprach ihr eine Followerin zu. Eine andere schrieb: „Richtig entschieden. Wenn es dir gut geht, kommt das auch deiner Familie zugute und alle haben etwas davon. Genieß es, tanke Kraft und dann kann es weitergehen.“

Das „Bauer sucht Frau“-Paar Gerald und Anna mit seinem Sohn Leon. Foto: TVNOW / Christian Stiebahl

Während sich Anna einfach mal etwas Zeit für sich nahm, die sie seit Leons Geburt sicherlich kaum hatte, passte Papa Gerald zu Hause auf den Kleinen auf.

Bei einem Besuch in Deutschland erlebte Anna hingegen kürzlich, wie schlimm es in manch anderer Familie zugeht. Welch schockierende Beobachtung sie in einer McDonald's-Filiale machen musste, erfährst du hier.