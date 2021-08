„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser erlebt schreckliche Szenen bei McDonald's: „Wusste nicht, was ich machen soll“

Ein schöner Familienurlaub nimmt ein bitteres Ende. Gerade erst war das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Anna und Gerald Heiser mit seinem Sohn Leon bei Annas Familie in Polen zu Gast. Doch noch während ihres Heimwegs werden die beiden Zeugen schrecklicher Szenen in einer McDonald's-Filiale.

Die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit ist völlig von der Rolle und wendet sich prompt an ihre Fans. Wie würden sie wohl in solch einer Situation reagieren?

„Bauer sucht Frau“-Star Anna erlebt dramatische Szenen in deutschem McDonald's

Nachdem „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser noch einmal ihre Familie in Polen besucht hat, geht es für sie, Mann Gerald und den gemeinsamen Sohn Leon zurück nach Namibia. Dazu fährt die Familie zunächst mit dem Auto von Konitz nach Potsdam. Von dort aus geht es weiter nach München.

Auf der knapp 600 Kilometer langen Autofahrt verschlägt es die Familie irgendwann in eine McDonald's-Filiale, wie Anna in ihrer Instagram-Story berichtet. Dort angekommen, beobachtet die 31-Jährige plötzlich grausame Szenen am Nachbartisch.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Ich wollte uns gerade einen Nachtisch bestellen und da habe ich eine Familie gesehen, die hinter uns saß“, beginnt Anna Heiser ihre Geschichte. Es handelt sich dabei um eine vierköpfige Familie: Mutter, Vater, einem dreijährigen Sohn und einem Baby, das in einer Babyschale liegt. Als das jüngste Kind nicht mehr aufhört zu weinen, scheinen die Eltern sichtlich überfordert.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser völlig fertig – „Würde am liebsten das Baby da rausholen“

Plötzlich wirft die Mutter die Babyschale vom Stuhl einfach auf den Boden. „Danach hat der Vater das Baby in dem Maxi-Cosi geschaukelt, sodass der Kopf gewackelt hat“, schildert die RTL-Darstellerin. Anna, die Anfang dieses Jahres selbst zum ersten Mal Mutter geworden ist, ist fassungslos: „Die Situation hat mich so überfordert, das ich nicht wusste, was ich machen soll. Soll ich sie darauf ansprechen, was sie ihrem Kind damit antun, oder soll ich wegschauen?“

McDonald's gilt als umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt. Foto: imago images/Michael Gstettenbauer

Vor lauter Aufregung hat Anna schließlich keinen Nachtisch mehr bestellt. Ihre Gedanken kreisen nur noch um das Baby, das von seinen Eltern so rabiat behandelt wird: „Ich würde am liebsten das Baby da rausholen und es beruhigen.“ Doch die 31-Jährige befürchtet, dass die Konfrontation die Situation nur noch schlimmer für das Kind machen könnte.

Das sehen offenbar auch Annas Follower so. „Eventuell löst man dann weitere Aggressionen in den Eltern aus, sodass diese noch ganz anders reagieren und agieren“, antwortet ihr unter anderem eine Nutzerin auf die Geschichte.

Eines steht jedenfalls fest: Diese Bilder werden Anna Heiser nicht mehr so schnell aus dem Kopf gehen.