„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit schlechten Nachrichten – Fans müssen jetzt ganz stark sein

Schlechte Nachrichten von „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause! Die Moderatorin musste ihren Fans Bitteres verkünden.

Als Gesicht von „Bauer sucht Frau“ ist Inka Bause deutschlandweit bekannt. Immerhin moderiert sie die Kuppel-Show seit dem Start im Jahr 2005. Aus der Sendung wegzudenken ist die Blondine also kaum. Doch Inka Bause ist nicht nur als Moderatorin ein gefeierter Star. Auch als Schlager-Musikerin steht sie regelmäßig auf den Bühnen dieses Landes.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause verkündet das Aus ihrer Tournee

Doch Fans ihrer Musik müssen jetzt ganz stark sein: Die 53-Jährige verkündete auf Instagram das komplette Aus ihrer Tour! Zuvor waren nur vereinzelte Konzerte gecancelt worden. Jetzt herrscht also traurige Gewissheit: Ihre Fans werden die Sängerin dieses Jahr wohl nicht mehr auf der Bühne sehen.

„Ihr Liebe, meine Tour ist nun komplett gecancelt. Ich danke allen, die immer noch Karten behalten und/oder gekauft haben. Danke für Eure Treue! Wir arbeiten jetzt an tollen Open Airs 2023! So, wie letzten September in Brandenburg! Diese Tour war mein Baby, ein großer Traum und Wunsch… Wir mussten eine Entscheidung treffen, das war schwer, aber nun bin ich auch erleichtert. 2018 hatte ich eine mega Tour. Daran möchte ich künftig wieder anknüpfen“, schreibt Inka Bause in einem Statement auf Instagram.

„Bauer sucht Frau“: Über die Gründe spricht Inka Bause nicht

„Ich bin stolz auf mein Album und ich freue mich immer wieder über Euch – so liebenswerte Musik-Fans! Ihr gebt mir so viel Energie. Ich gehe bald ins Studio und werde weiter singen. Versprochen! Denn wenn die abgesagten Termine und die dadurch weniger verkauften CD’s für etwas gut waren, dann für die Erkenntnis, ohne Musik nicht mehr leben zu können. Ihr hört von mir. Bitte passt auf euch auf. Bleibt demokratisch und sozial – denn dazu gibt es keine Alternativen. Es wird alles gut!“, beendet sie ihren Instagram-Post. Über die Gründe für die abgesagte Tour verliert Inka Bause hingegen kein Wort…