„Bauer sucht Frau“-Star: Plötzliche Beichte – „Habe Angst“

Antonia Hemmer (25) zählt längst zu den bekanntesten Teilnehmerinnen von „Bauer sucht Frau“. Das zeigt sich auch an ihrer beachtlichen Fangemeinde von 387.000 Followern auf Instagram (Stand: 1. Mai 2025, 17:30 Uhr).

Dort teilt sie regelmäßig private Einblicke – ob mit ihren Liebsten, aus dem Urlaub oder aus ihrem ganz normalen Alltag. Ihre Fans werden immer bestens informiert.

Doch aktuell sorgte sie mit einer ziemlich unterhaltsamen Beichte für Aufsehen. Ihre Follower sollten unbedingt dabei sein. Antonia Hemmer hatte in diesem Moment nämlich richtig Angst…

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer überraschte ihre Fans

Es war für viele ein absolutes Highlight in der Kindheit: Mit Mama und Papa in die Waschstraße fahren und danach vielleicht noch ein Eis genießen.

Doch eines trauten sich nur besonders mutige Kinder: während des Waschvorgangs im Auto sitzen bleiben, wenn die großen Bürsten loslegen, es allmählich laut wird und das Wasser auf die Scheiben prasselt.

Genauso erging es jetzt auch „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer. In ihrer Instagram-Story nahm sie ihre Fans mit. Dabei war ihre Unsicherheit an ihrer Stimme sofort wahrnehmbar. Doch als sie dann mit ihrem Auto in die Waschanlage gefahren war und die Maschine sich in Gang setzte, gab es kein Zurück mehr! Plötzlich merkte sie, was sie sich da eigentlich zumutete.

„Ich bin nun offiziell ein weiteres Stückchen erwachsen“

Antonia Hemmer zeigte sich tapfer und hielt durch. Und am Ende überwog selbstverständlich der Stolz: „Ich habe mich heute das erste Mal alleine in die Waschstraße getraut. Ich bin nun offiziell ein weiteres Stückchen erwachsen“, verkündete sie humorvoll und selbstbewusst.

Bei ihren Followern dürfte sie definitiv für den ein oder anderen Lacher gesorgt haben. Viele können sicherlich ihre Ängste und Sorgen nachempfinden. Schlussendlich beweist sie ihrer Community einmal mehr, dass sie immer für eine Überraschung gut ist. Mit dieser Instagram-Story hätte wohl wirklich niemand gerechnet.