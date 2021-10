„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer: Irre Verwandlung – „Mir fehlen die Worte“

Was zur Hölle ist denn da passiert? Noch haben wir doch gar kein Halloween ... Das scheint „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer jedoch herzlich egal zu sein. Sie feiert das Fest mit den gruseligen Verkleidungen einfach vor. Und wie.

So teilte Antonia Hemmer, die bei „Bauer sucht Frau“ erst hinschmiss und später dann doch noch das Herz von Jungbauer Patrick Romer gewinnen konnte, ein Foto, das sowohl die Herzen der Halloween- als auch der Disney-Fans höher schlugen ließ.

Antonia Hemmer wird zur Disney-Schurkin

Antonia hatte sich nämlich in Schale geschmissen und in die böse Ursula aus Disneys Meisterwerk Arielle verwandelt. Lila Haut, knallrote Lippen, ein fieser Gesichtsausdruck. Antonia Hemmer ist die geborene Disney-Schurkin. Das finden auch die Fans.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel

----------------------------------------

„Sieht richtig gut aus! Mega Kostüm-Idee“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Wow, super klasse. Einfach nur Hammer. Mir fehlen die Worte.“

Antonia Hemmer: Party bei Sam Dylan

So in Schale geschmissen hatte sich Antonia übrigens für Reality-Star Sam Dylan. Der hatte in Köln eine Halloween-Party geschmissen. Und eine ausufernde noch dazu, wenn man den Worten des ehemaligen Nacktmodels Glauben schenken darf, „Ich glaube, man kann es noch an meinem Gesicht sehen, ich bin etwas mitgenommen.“ Na ja, bald ist ja Wochenende und Zeit, die Akkus wieder aufzuladen.

----------------------------------------

