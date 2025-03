„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer hält Wutrede – „Unterbezahlt und nicht wertgeschätzt“

ÖPNV, Flughäfen und Kitas – viele Einrichtungen waren letzte Woche von den Warnstreiks im öffentlichen Dienst betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat außerdem auch die Mitarbeitenden zahlreicher Ver- und Entsorgungsbetriebe in NRW dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Die Folge: Mülltonen wurden nicht wie gewohnt geleert und auch die Tore vieler Wertstoffhöfe blieben vergangene Woche geschlossen. Wie bei vielen anderen machten sich die Nebenwirkungen des Streiks auch bei „Bauer sucht Frau„-Star Antonia Hemmer bemerkbar. Nun findet sie klare Worte!

„Bauer sucht Frau“-Star spricht Klartext

„Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Antonia Hemmer wohnt in Köln. Auch dort waren die Auswirkungen des Streiks deutlich spürbar. In ihrer Instagram-Story schildert sie ihren Fans am Montag (17. März) die derzeitige Lage. „Jetzt gerade in der Woche merkt man echt, welche Jobs systemrelevant sind und welche nicht“, betont der Reality-Star.

Außerdem erklärt die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin: „In Köln wurde jetzt eine Woche gestreikt, also Müllabfuhr etc. und ich sage es euch – Köln versinkt im Müll, das könnt ihr euch nicht vorstellen!“ Damit ihre Zuschauer sich die Situation besser vorstellen können, erzählt sie: „Es wurde logischerweise kein Mülleimer, nichts geleert und das sieht aus… also Köln versinkt wirklich im Müll!“

„Bauer sucht Frau“-Bekanntheit appelliert an ihre Fans

Während Antonia Hemmer ihre Story aufnimmt, sitzt sie im Auto: „Ich stehe jetzt seit einer Viertelstunde in der Schlange zum Wertstoffhof, weil der heute den ersten Tag wieder geöffnet hat.“ Anschließend spricht sie etwas an, was vielen Menschen wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist – obwohl es eigentlich alles andere als selbstverständlich ist.

„Es ist unglaublich, für wie selbstverständlich man das erklärt, dass Leute den eigenen Müll wegräumen. Eigentlich ist das schon wirklich Wahnsinn! Aber da sieht man einfach mal wirklich, wie systemrelevant manche Jobs sind oder vor allem auch wie unterbezahlt und nicht wertgeschätzt von der Gesellschaft!“

Ob Müllentsorgung, Kinderbetreuung oder öffentliche Transportmittel – im Alltag sehen wir viele Dienstleistungen als selbstverständlich an. Durch einen solchen Streik wird vielen erst einmal bewusst, dass genau diese Jobs für die Alltagsbewältigung essenziell sind und viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. RTL-Bekanntheit Antonia Hemmer geht mit gutem Beispiel voran und nutzt ihre Reichweite, um das Bewusstsein anderer Menschen zu schärfen.