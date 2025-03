„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer: Mega-Body zum Hammer-Preis – SO viel kostet ihre Trainerin

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Antonia Hemmer zeigt auf TikTok ihren stählernen Körper und die Fans rasten aus. Wie sie das geschafft hat? Auf Instagram verrät sie: „Vermeidet Alkohol. Geht ins Fitnessstudio oder macht täglich mindestens 10.000 Schritte. Lasst süße Getränke weg. Und nur essen, wenn man wirklich Hunger hat.“

Doch das ist nicht alles!

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer: Kein Ende in Sicht

Wer es sich nicht schon gedacht hat, hier kommt Antonias echtes Geheimnis: Sie hat eine Personal-Trainerin. Und was für eine! „Sie bringt mich jedes Mal an meine Grenzen, dass ich kotzen und weinen gleichzeitig könnte“, so Antonia gegenüber „Bild“. Die Dame der Stunde heißt Sanja Torwesten, ist Personal Trainerin und ganz schön teuer. Zehn Einheiten bei ihr kosten schlappe 1.000 Euro.

Auch wenn sie jetzt schon top aussieht, ist Antonia noch längst nicht fertig. „Ich bin auf jeden Fall zufrieden und möchte nicht weiter abnehmen. Ich möchte aber noch mehr Fettmasse in Muskeln umwandeln.“ Dafür trainiert die 24-Jährige weiterhin hart.

Ansporn ist ihr erster Wettkampf: Im April will sie einen Hyrox bestreiten. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus acht Kilometer laufen und acht Work-out-Stationen. Ähnlich wie ein Zirkeltraining. Die Ex von Bauer Patrick Romer schlägt dabei zwei Fliegen mit einer Klappe: „Ich habe das oft bei anderen gesehen und auch gehört, dass einem das ein besseres Lebensgefühl geben soll. Da dachte ich mir, das probiere ich mal aus. Da geht das Abnehmen natürlich einher.“ sagt sie weiter zu „Bild.

Seit Sommer letzten Jahres trainiert Antonia hart. Insgesamt nahm sie 2,5 Kilo ab und baute dabei ihren Waschbrettbauch auf. Wie es fitnessmäßig weitergeht, wird sie ihren Fans bestimmt weiterhin auf TikTok verraten.