„Bauer sucht Frau“-Kandidatin feiert Karneval in Köln – ihr Outfit ist unschlagbar

Wenn der Karneval in Köln tobt, ist die ganze Stadt im Ausnahmezustand. Am Donnerstag (27. Februar) strahlt die Rheinmetropole in bunten Farben und die Jecken sind los! Mitten im Getümmel: „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer (24). Die hübsche Blondine zieht dabei alle Blicke auf sich – ihr Kostüm ist der absolute Knaller!

Auf Instagram präsentiert Antonia ihrem treuen Gefolge von 397.000 Followern ihr aufsehenerregendes Outfit. Unter dem Motto „Let the hunger games begin“ zeigt sie sich und ihre drei Freundinnen in schwarzen Kostümen, bewaffnet mit Pfeil und Bogen. Ganz klar: Eine Hommage an die „Hunger Games“!

„Bauer sucht Frau“-Star erobert den Karneval in Köln

Im beliebten Film kämpfen Jugendliche ums Überleben, und Protagonistin Katniss opfert sich für ihre Schwester. Doch keine Sorge, bei Antonia bleibt es friedlich, wenn auch die Pfeile nur zum Show-Effekt dienen.

Die Reaktionen auf Antonias Kostüm sind überwältigend. „Wie absolut hammer seht ihr bitte aus?? Ich bin sprachlos!“, jubelt ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Lasset die Spiele beginnen.“ Die Community ist begeistert und eine Frage steht im Raum: „Bitte, wo gibt es dieses mega Kostüm?“

Lob, Likes und Herzchen regnen auf den RTL-Star nieder.

Antonia macht also nicht nur auf dem Bauernhof, sondern auch beim Karneval in Köln eine gute Figur. Helau und Alaaf!