„Bauer sucht Frau“-Paar Gerald & Anna: Jetzt ist es geschehen

Die „Bauer sucht Frau“-Stars Anna (34) und Gerald Heiser (39) haben sich beim RTL-Traditionsformat kennen- und lieben gelernt. Wie nur wenige andere Paare blieben sie den treuen Fans nachhaltig im Gedächtnis. Doch gerade in den vergangenen Monaten mussten sie schwere Krisen durchstehen, und auch der Weg zu einer gemeinsamen Paartherapie war unumgänglich.

Nun gab es einen weiteren einschneidenden Moment. So entschloss sich das Ehepaar dazu, seine Farm in Namibia zu verkaufen.

„Bauer sucht Frau“-Paar geht drastischen Schritt

Sofort wird ersichtlich, dass das Ehepaar und ihre gemeinsamen Kinder Leon und Alina Marikka den afrikanischen Staat mit weinenden Augen verlassen. Auf ihrem geposteten Foto umarmen sich Gerald und Anna ganz fest und innig. Dabei stechen sofort ihre eher traurigen, nachdenklichen Gesichtsausdrücke ins Auge. „Manchmal bringt das Leben uns an einen Punkt, an dem wir Entscheidungen treffen müssen, die niemand außer uns selbst wirklich verstehen kann“, beschreibt Anna.

+++ Ebenfalls sehr interessant: „Bauer sucht Frau“-Paar zieht Schlussstrich – „Müssen leider abschließen“ +++

Zudem richtet sie herzerwärmende und dankende Worte an ihre Fans, die sich besonders in den vergangenen Wochen mit unterstützenden Nachrichten an das Paar wandte. Jedoch sei ihr auch bewusst, dass viele ihrer Follower die überraschende Entscheidung nicht nachvollziehen könnten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Instagram-Beitrag von Anna und Gerald Heiser: Das Paar richtet sich ganz nah und authentisch an seine Follower

„Diese Entscheidung ist nicht aus einer Laune heraus gefallen. Sie ist das Ergebnis einer Zeit voller Herausforderungen, Unsicherheiten und Sorgen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, ob wir es bereuen werden. Doch gerade fühlt es sich für uns als Familie richtig an“, erklärt Anna.

„Bauer sucht Frau“-Paar spürt wieder einen tiefen Zusammenhalt

Außerdem stellt Anna klar, dass viele Menschen ihre eigene Interpretation von ihrer Entscheidung haben würden. Dabei hätten sie sogar sie als die Schuldige ausgemacht. Somit sei es ihr also umso wichtiger, zu zeigen, dass sie nun stärker denn je zusammenhalten und solche Entscheidungen nur noch gemeinsam treffen.

Klar ist, dass es die kleine Familie bald nach Polen ziehen werde. Wohin genau, ließ das Paar offen. Sicherlich werden sie ihren Fans aber in nächster Zeit vereinzelte Einblicke durch Fotos und Videos in ihr neues Leben gewähren.