„Bauer sucht Frau“-Paar zieht Schlussstrich – „Müssen leider abschließen“

Sie gelten als eines DER Traumpaare in der RTL-Geschichte. Anna und Gerald Heiser haben sich im Jahr 2017 bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt. Seither leben sie gemeinsam mit den gemeinsamen Kindern Leon und Alina Marikka auf ihrer Farm in Namibia.

Doch das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar hat in letzter Zeit immer wieder mit Ehekrisen zu kämpfen. Nun fassen die beiden einen drastischen Entschluss, der alles verändern wird. Schweren Herzens müssen sie sich von einem Lebensabschnitt verabschieden.

„Bauer sucht Frau“-Stars ziehen Schlussstrich

Auf Instagram hält Anna Heiser ihre Fans stets auf dem Laufenden darüber, was bei ihrer Familie so abgeht. In letzter Zeit teilte sie immer wieder emotionale Statements zu den Eheproblemen, die sie und Gerald haben. Nun treffen die beiden eine gemeinsame Entscheidung, die es in sich hat.

„Es gibt Entscheidungen im Leben, die man nicht von heute auf morgen trifft. Entscheidungen, die einem den Schlaf rauben, Tränen kosten und das Herz schwer machen“, heißt es zu einem Video der Familie.

Weiter noch: „Die Entscheidung, unsere Farm zu verkaufen und Namibia zu verlassen, war eine solche. Es war nicht meine Entscheidung, sondern Geralds. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, warum er diesen Weg gehen möchte. Und nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an.“

Für die Familie geht es nun in die Heimat der 34-Jährigen – nach Polen. „Viele Sachen, die leider nicht in unserer Hand lagen. Wir müssen jetzt leider abschließen hiermit und uns auf das Neue konzentrieren“, so Gerald gegenüber RTL.